Conservadores lanzan otra precandidatura a alcaldía

Después del lanzamiento oficial de la precandidatura de Eulogio Mejía a la Alcaldía de Granada, este domingo por la noche el Partido Conservador hizo su segundo lanzamiento, pero esta vez el de doña Magda Briones de Ordóñez.

La actividad contó con la asistencia de la presidenta nacional del Partido Conservador, Azalia Avilés, Alejandro Bolaños Davis y las presidentas municipales de Masaya, Nindirí y Jinotega, entre otros.

La precandidata explicó que sus pretensiones están dirigidas a mejorar la situación económica y social del municipio. “Vamos a trabajar por la educación y la salud, para convertir a Granada en una verdadera ciudad turística, devolviéndole lo que le han quitado”, expresó Briones.

Durante su intervención ante los periodistas, Avilés se refirió a los rumores de una supuesta división del partido y aclaró que lo que realmente existe es una competencia sana de equipos que apoyan a candidatos diferentes.

“Eso es bueno, porque es parte de la democracia y estoy segura que entre más precandidatos haya, será mucho mejor”, dijo la presidenta.



Polémica a lo interno

Sin embargo, sí manifestó su inconformidad ante ciertos comportamientos de algunos diputados de su partido integrados en la bancada de ALN-PC, que según ella toman decisiones sin consultarlas debidamente a las bases.

Aunque Avilés asegura que no existe división en el partido, Briones manifestó que se ha suscitado cierta controversia a lo interno del municipio por las declaraciones del diputado de la bancada de ALN Javier Vallejo.

Según Briones, Vallejo en una ocasión expresó que no apoyaba su precandidatura para alcaldesa de Granada porque ella no lo apoyó en sus pretensiones a diputado en la Asamblea Nacional.

“Pero es falso, porque incluso yo anduve con camisetas de apoyo a su candidatura y visité gente en los municipios del departamento para que él fuera electo diputado”, aseguró.

En un documento presentado por Briones a los medios de comunicación con fecha del 23 de abril de 2006, manifiesta que “la persona que represente al partido deberá ser honesto, enérgico, leal al partido, comprometido en la lucha contra la corrupción y el pacto, entre otros atributos”; a su juicio, según el documento, la persona idónea era Vallejo, lo que fue secundado por Avilés.

Por otro lado y una de las cosas más graves fue la denuncia pública de Briones en la que habla de la existencia de una lista un tanto sospechosa de más de cien asambleístas que participarán en la elección del candidato y que supuestamente apoyan a Eulogio Mejía.

“Yo envié una carta al presidente municipal, Rodrigo Monterrey, en la que le solicito una reunión para hablar sobre la fecha de la convención y el procedimiento a seguir, y hasta el momento no he recibido repuesta”, recalcó.

Al respecto, don José Joaquín Cuadra, directivo del partido en este departamento, manifestó que desconoce la procedencia de dicha lista, la cantidad exacta de asambleístas y por tanto, la cantidad de juntas receptoras de votos que los eligieron.