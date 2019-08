DGI presenta a productores ventajas de incentivos fiscales

Gloria María Hernández Silva, responsable de comercio del Magfor, y funcionarios de la DGI presentaron a los productores de Chontales los incentivos que les ofrece la Ley de Equidad Fiscal, que les garantiza la exoneración de sus bienes e insumos agropecuarios.



De acuerdo a la exposición, para lograr estos beneficios el productor debe tener inscrita en la administración de rentas su actividad agrícola, y sobre todo poseer el deseo de trabajar y levantar la economía del país.



A través de los técnicos de las instituciones del sector agropecuario y forestal se le explicará al resto de productores las bondades que les otorga la Ley de Equidad Fiscal, para que ellos no vayan hasta Managua en busca de información.





Deben demostrar que se dedican a la actividad

Hernández Silva afirmó que un agricultor perfectamente puede adquirir un tractor exonerado de impuesto, siempre y cuando demuestre que se dedica a esa actividad productiva en su finca.



A pesar que la ley no establece un monto específico, el beneficiario tiene el derecho de comprar todos sus insumos e implementos agrícolas según sus facilidades económicas, pero no le da el derecho de comprarse un “camionetón” alegando que es parte de su actividad.



La responsable de comercio del Magfor reveló que a nivel de Chontales ya existe una lista de los primeros productores que cumplieron con los requisitos de ley, y a la hora que estimen conveniente pueden realizar sus primeras compras en cualquier establecimiento.