Católicos jinotepinos celebraron a Guadalupe

Con mucho júbilo celebraron el pasado miércoles 12 de diciembre los católicos jinotepinos la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. El ex alcalde jinotepino Tomás Guevara, mayordomo de las fiestas este año, refirió que cada vez que la Guadalupe no dispone de un mayordomo él acoge a la imagen en su hogar, como una tradición familiar que data de hace 35 años y que es herencia de su madre.



Don Tomás Guevara declaró que anteriormente se celebraban cada 11 de diciembre las fiestas en honor a esta imagen, pero por sugerencia del presbítero padre Rafael O’ Farrel Bermúdez, párroco de la localidad, ahora se celebran el propio día de la Virgen de Guadalupe, cada 12 de diciembre.



Con esta nueva disposición, luego de la función oficial celebrada en la Parroquia Santiago, la imagen salió a recorrer las calles de Jinotepe acompañada por sus devotos, el baile de chinegros y las inditas. Como parte de la tradición la procesión visitó el barrio La Cruz de Guadalupe, para luego dirigirse a la casa de habitación del mayordomo, en donde al caer la tarde se rezó un rosario.





Un chinegro muy decente

Para don Ramón Calixto Cortés Boza, mejor conocido como “El Chulito”, quien por 51 años ha organizado a los tradicionales chinegros, el baile hoy en día luce muy ordenado. “Es que el chinegro de jinotepe es un chinegro muy decente, no es como el de Santo Domingo o el de Masaya, que se pinta todo el cuerpo y a la gente le da miedo. Aquí usted se acerca a un chinegro y no lo mancha, pues yo voy con una tajona y si lo hace lo corro inmediatamente”, asegura este personaje típico.



“El Chulito” rememora que en tiempos pasados el baile de chinegros estaba integrado por unos cien promesantes dirigidos por don Tiburcio Cortés, quien era su tío y le enseñó todo lo referente al baile. “Cuando vinieron los Clareteanos suspendieron la tradición por un año, entonces nosotros nos robamos a la virgen, estando en aquellos días de presidente Luis Somoza”, afirmó el tradicionalista.



En aquel momento, según el entrevistado, la guardia quería detenerlos, entonces llegó una liberal hasta la casa de Luis Pallais a decirle: “La guardia nos quiere echar presos a los chinegros que le andamos bailando a la virgen”, y Pallais intervino respondiendo: “Díganle a la guardia que no se meta, que deje pasar a la virgen”. “Fue el único año que nos quisieron quitar la tradición”, puntualiza.



Don Ramón Calixto Cortés “El Chulito”, como de costumbre, este año pintó a los promesantes desde tempranas horas de la tarde en su casa de habitación, en donde les brindó chicha de jengibre y cajetas para luego salir danzando al son de los filarmónicos en busca de la venerada imagen.