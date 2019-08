Tola, el pueblo de las oscuranas

TOLA



El ocho de diciembre a las siete de la noche, cuando el presidente Daniel Ortega ingresó al municipio de Tola, para recordar un aniversario más de la caída en combate del padre “Gaspar García Laviana”, al parecer no se percató que estaba ingresando a un pueblo con calles oscuras, quizá debido a que iba acompañado de una enorme caravana y porque la tarima en la que dijo su discurso estaba alumbrada con potentes reflectores, ya que de lo contrario el mandatario probablemente también hubiera “tronado” ese día contra Unión Fenosa.



De acuerdo con los toleños consultados, ellos no gozan de alumbrado público desde hace más de dos meses, pero en sus facturas siempre les reflejan cobro por ese servicio, por lo que se sienten estafados, y nadie hace algo por ellos.



Según el párroco de la iglesia de Tola, Geovanny José Loáisiga, el alumbrado público desapareció poco a poco del pueblo desde el 13 de septiembre, y la noche del martes tuvieron que velar a la virgen de Guadalupe en la penumbra, y lo mismo sucedió en el recorrido de la imagen, lo cual molestó a muchos devotos, que en medio de todo acompañaron a la patrona de los mexicanos.



Por su parte, doña Salvadora Centeno señaló que por fortuna Tola es un pueblo apacible y por tal razón no hay personas que se aprovechan de las oscuranas para cometer sus fechorías, “pero si fuera en otro lugar, estas oscuranas serían un escenario perfecto para los ladrones”.



Por su parte, el jefe de la Policía de este municipio, capitán Ramón Antonio Alemán, señaló que en todo el casco urbano existen aproximadamente 50 postes de luz, pero los pobladores aseguran que sólo en seis de éstos hay alumbrado. Al respecto, el jefe policial explicó que efectivamente las penumbras generan inseguridad, “porque cualquier persona valiéndose de ellas puede cometer un delito”.



No obstante, Alemán coincidió con la posición de los pobladores y el propio párroco, al señalar que en Tola la gente es muy pacífica y por tanto no aumentan los delitos, además detalló que la Policía mantiene un plan de prevención de delitos y accidentes.





Versión de Fenosa

La versión de Dissur-Rivas sobre la carencia de alumbrado público en Tola es que ellos desconocían la situación, “porque nosotros trabajamos el servicio de alumbrado público en coordinación con las alcaldías, y en este caso la Alcaldía de Tola no nos había informado sobre la falta del alumbrado”, explicó Reinaldo Molina, responsable de mantenimiento de dicha institución.



Molina a la vez detalló que los últimos trabajos de alumbrado público que hicieron en el casco urbano de Tola, los realizaron los días 24, 25 y 26 de octubre, y agregó que el mantenimiento de este servicio es algo difícil, debido a que las conexiones ilegales constantemente dañan las luminarias, al final aseguró que atenderán el caso lo más pronto posible.