Reunión para evaluar problema de propiedad

Para analizar a profundidad el espinoso caso de la propiedad en Boaco, Chontales y Zelaya Central, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y la doctora Yara Pérez, Intendente de la Propiedad, se reunieron el cinco de diciembre en Juigalpa con desmovilizados de la Resistencia, Ejército y Ministerio de Gobernación.



De acuerdo con los resultados de un estudio, propiedades del Estado están en manos de productores y de desmovilizados sin respaldo legal, y aparentemente existe la voluntad de los ocupantes de llegar a un acuerdo con el gobierno.



René Córdova, Intendente de la Propiedad en Boaco, Chontales y Zelaya Central, informó sobre la ejecución de un plan que les ha permitido crear la base de datos e identificar plenamente cuáles son las propiedades del Estado en poder de demandantes de tierra y productores a nivel de la región.





408 propiedades del Estado usurpadas

En estos tres departamentos se estima que hay más de 408 propiedades del gobierno que se encuentran usurpadas por sus antiguos dueños, aunque se las quitó el banco, otros las ocupan con documentos falsificados y asignaciones extendidas por las anteriores autoridades de la Intendencia.



A criterio de René Córdova, los planes del actual gobierno no son desalojar a estas personas de las propiedades que ocupan desde los años 90, sino buscarle una salida saludable al conflicto.



Para los demandantes los últimos tres gobiernos no han tenido la voluntad de cumplir con los acuerdos firmados a raíz de su desmovilización, sin embargo, hay otro sector de ex armados que se han dedicado a la toma y venta de tierra.