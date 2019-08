VIH-sida sin control en Río San Juan

SAN CARLOS/RÍO SAN JUAN

A un joven de 16 años le practicaron las pruebas correspondientes y le diagnosticaron que era portador de VIH. Las autoridades de salud le realizaron el trabajo de sensibilización, y apegándose al respeto y a la privacidad, orientaron al joven la realización de exámenes a las jóvenes con quienes sostuvo relaciones sexuales. Él se comprometió a pedírselo a las damas y someterse a la conducta establecida por el sistema de salud, pero de pronto desapareció de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.



Éste es uno de los ocho casos diagnosticados con VIH en este departamento del sureste de Nicaragua, desde el primer caso positivo que se registró en 1986 hasta la fecha. Para 2006, la tasa creció a cuatro casos, produciéndose tres fallecidos, según informó el doctor Aristeo Jirón, responsable del Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual del Sistema Local de Atención Integral a la Salud (Silais) del departamento.



El funcionario refirió que las tres personas que murieron víctimas de la “epidemia del siglo” no fueron asistidas por el sistema de salud nicaragüense, porque llegaron al departamento en la fase final de la enfermedad, provenientes de la vecina Costa Rica.



Zona de alto riesgo

Jirón reconoció el alto riesgo por ser una zona fronteriza y, pese a la falta de conciencia de la población, las prácticas culturales en salud y la misma discriminación que sufren los que conviven con el VIH-sida, han promovido una campaña de prevención, apoyados por el organismo Médicos del Mundo, de España, con fondos de la Agencia de Cooperación Española, que financia el Programa de Salud Sexual Reproductiva, y a través de Usaid, el Programa QAP, que trata sobre la mejoría de calidad de la atención, y Conisida.



El funcionario explicó que han mantenido una permanente capacitación, actividades de promoción y les han suministrado equipos e instrumentos para la realización de la prueba, entre los que cuentan con lavadora, lectora con impresión y el elisómetro.



Hasta ahora realizan pruebas de VIH-sida en los municipios de San Carlos, San Miguel, El Almendro y Morrito, y aún no es posible en el municipio de El Castillo, por no contar con un técnico de laboratorio, pese a ser una zona vulnerable por ser fronteriza con Costa Rica, donde se registra el octavo caso, cuyo portador recibe el tratamiento indicado y está bajo el control del Ministerio de Salud.



Aumentan pruebas

A juicio del responsable del Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual del Silais, la campaña de prevención que han promovido ha permitido aumentar el número de pruebas rápidas, de manera que desde octubre de 2000, que realizaron 474 pruebas, hasta enero de este año contabilizaron 1,620.



Según el doctor Jirón, los últimos tres casos diagnosticados en 2007 son dos varones, de 16 y 47 años, y una joven mujer de 24 años. Una de las grandes debilidades que admitió el funcionario público es la falta de incidencia para la realización de pruebas en las comunidades rurales, de donde mayoritariamente migra la población a trabajar a la vecina del sur.



El médico destacó la organización de los trabajadores de la salud, brigadistas de salud y población, señalando la experiencia del hospital “Luis Felipe Moncada”, de San Carlos, donde conformaron el Club de Amigos de Personas que viven con VIH. Asimismo, el Club de Jóvenes, existente en los centros de estudio.



El Día Internacional de lucha contra el Sida fue para los riosanjuaneños la fiesta del condón, amenizada por Perrozompopo, y Clara Grün. Los artistas fueron ovacionados por cientos de jóvenes y adultos amantes de la música rock.



La organización Médicos del Mundo, de España, financió la actividad en el marco del Programa de Salud Sexual Reproductiva. La fiesta inició con un carnaval que recorrió la calles y culminó en el Malecón Turístico, donde se organizó una feria. Allí realizaron la prueba gratuita del VIH-sida, obsequiaron camisetas y otros distintivos de la campaña contra la epidemia. En coordinación con el Silais ofrecieron basta información y documentación sobre el VIH-sida.