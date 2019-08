Cortas de Chontales

Oficiales de Ejército

reciben condecoración

Yelba Tablada / Juigalpa, Chontales

Treinta oficiales, clases, soldados y personal auxiliar del Quinto Comando Militar, fueron condecorados con las medallas Años de Servicio y Cumplimiento al Deber Militar, durante el acto de fin de año ofrecido por la jefatura nacional en la sede regional.



Se le impuso la máxima distinción al servicio al mayor Héctor Manuel González Bonilla, jefe de Operaciones de la Quinta Comandancia, y como mejor jefe de escuadra fue condecorado el sargento Efrén Barquero.



En la misma actividad se le entregó la medalla al Cumplimiento Militar al mejor jefe de patrulla, sargento Ricardo Tenorio, ubicado en la pequeña unidad militar del puerto de montaña de Wapi.



Mientras, Carlos Alcides Aragón, de personal auxiliar, fue condecorado por su cumplimiento en las tareas encomendadas.



Agricultores se reúnen para intercambio de experiencias

Yelba Tablada / Juigalpa, Chontales

Un intercambio de experiencias con pequeños y medianos productores organizaron los directivos de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG-Chontales), para dar a conocer el trabajo que desarrollan a nivel de los diez municipios del departamento.



Como una genuina experiencia fue presentada la creación de los bancos de semilla de granos básicos, que les ha permitido garantizar las siembras en los ciclos productivos en las comarcas del territorio.



Otra novedad fueron los huertos escolares instalados en las escuelas urbanas y rurales, donde de forma directa se involucraron a los padres de familia en su manejo y producción de alimentos para los niños, que les permita alcanzar mejores niveles de nutrición.



Luz Adilia Zepeda, Presidenta de la UNAG en Chontales, habló de los planes de negocios e hizo énfasis en la formulación de proyectos de granjas, fábricas de silos metálicos, procesadoras de miel de abejas, artesanías y puestos de comida.



Ancianos esperan pascuas

Yelba Tablada / Juigalpa, Chontales

Con la agenda apretada están los directivos del asilo de ancianos de Juigalpa en este mes de diciembre, debido a que diferentes organizaciones y personas de buen corazón quieren compartir con nuestros hermanos de la tercera edad en esta Navidad.



La directora del centro de atención a los ancianos, Dijana Blandino, manifestó que casi a diario alguien les lleva un regalito a nuestros hermanos mayores, unos con motivo de la Purísima, otros por el día de Guadalupe, Navidad o fin de año, pero los meses restantes las visitas escasean.



Los ancianos que viven en este albergue agradecen cualquier cariño por sencillo que sea, y revela la señora Blandino que la meta para el próximo año es la construcción de un comedor, por lo que solicitó el apoyo de la población.



Maestros reciben bono navideño

Yelba Tablada / Juigalpa, Chontales

Por primera vez los maestros de la educación pública de Chontales recibieron el bono navideño de setecientos córdobas asignado por el Gobierno como parte de un complemento al salario, el cual fue gestionado por la dirigencia sindical.



El bono consiste en un cupón que el beneficiario puede canjearlo por productos alimenticios en un supermercado de Juigalpa y en el comisariato de la Policía de Chontales. Este bono, además de no ser transferible a terceros, no incluye licores ni productos de lujo, sólo la canasta básica y la gallina navideña.



Si bien los resultados estadísticos no fueron halagadores para esta delegación, declaró la funcionaria sentirse contenta con el trabajo de los directores que se han adaptado al nuevo sistema educativo.