Nuevo instituto para El Rosario

EL ROSARIO, CARAZO

El instituto madre “Teresa de Calcuta”, que alberga a por los menos 200 estudiantes de este municipio, contará a partir de enero con siete nuevas aulas gracias a la ayuda solidaria del gobierno y pueblo de Japón.



La obra que ya comenzó tiene un costo superior a los 86 mil dólares, dinero que entregó el encargado de negocios de la Embajada japonesa en Managua, señor Takashi Fuchigame, al alcalde de El Rosario, señor Denis López Ruiz, en un noble gesto que los habitantes del pequeño municipio de Carazo han agradecido.



Según el alcalde López, inmediatamente que los recursos estuvieron disponibles, la obra comenzó, y se espera que cuando los chavalos retornen a las aulas estrenen las nuevas instalaciones. A la inauguración de éstas ya fue invitado el embajador japonés.



Abrirán turno nocturno

Esta obra, de acuerdo con el edil, es una de las más importantes de su administración porque asegura un buen instituto a los jóvenes para buen rato; además, que el año entrante esperan abrir el turno nocturno y carreras técnicas para que los jóvenes que no puedan acceder a la universidad opten por oficios de corto aprendizaje que les permitan enfrentar los retos de la vida.



El alcalde rosareño agradeció el apoyo del pueblo y gobierno de Japón y al embajador de ese país en Managua, ya que no es el primer proyecto de esta naturaleza que apoyan en Nicaragua, lo que redunda en mucho bienestar para la juventud nicaragüense, y, en este caso muy particular, de los muchachos y muchachas de El Rosario.