Jueces del norte protestan al presidente de la corte

Los miembros de la filial de la Asociación de Jueces y Magistrados, en los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, se declararon en protesta permanente ante lo que llaman actitud negativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la cual, dijeron, ha adoptado una serie de evasivas para que la normativa de la Ley de Carrera Judicial no sea aprobada.



Eso significa, indicaron, que quieren continuar nombrando jueces y magistrados sin tomar en cuenta un proceso preestablecido e incorporado en la ley.



La doctora Maribel Mena, secretaria y tesorera de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Ajumanic, que “si no se aprueba la normativa quedará abierto todo un proceso viciado y al antojo de quienes ostentan el poder…”.



Mientras no se tenga un marco jurídico de referencia, no habrá estabilidad, independencia ni seguridad jurídica en los cargos o responsabilidades, señaló Mena, quien es magistrado en el Tribunal Regional de Apelaciones de Las Segovias, con sede en Estelí.



Esto, sin duda, dijo, afecta a la población porque estará sujeta a los vaivenes de funcionarios novatos, cuando haya destituciones antojadizas y nombramientos por simpatías, señaló.



La población exige jueces y magistrados independientes, comprometidos con las leyes y sin una normativa no se podrá serlo, acotó. Según varios jueces, quienes tienen “amarres” no están de acuerdo con este proceso.



Mientras exista esa falta de preocupación de parte de un sector de los magistrados de la CSJ, los jueces y magistrados seguirán en protestas permanentes para hacer valer sus derechos, dijo la doctora Maribel Mena.



Por ahora, las protestas son expresadas a través de paros de actividades que van de ocho a diez de la mañana en todos los juzgados.



La mayoría de los jueces y magistrados de la región segoviana señalaron al presidente de la CSJ, Manuel Martínez, de no querer convocar a corte plena para no aprobar la normativa, actitud que consideran insana y maliciosa.