Elección de directivas ALN crea descontento en Rivas

La elección de las nuevas directivas municipales del partido ALN, en el departamento de Rivas, ha generado cierto descontento entre la militancia de este partido, y sobre todo entre quienes pertenecían a las directivas defenestradas, y algunos hasta aseguran que esta actitud está dividiendo al partido, por lo que a través de una misiva pusieron en conocimiento de estos hechos al presidente nacional del ALN, Eduardo Montealegre.



En la carta, con fecha tres de diciembre, se señala a la presidenta departamental del ALN de Rivas, Cecilia Morales, y al secretario departamental, Mikey Heall, de ser los que se han dedicado a la destrucción de la directiva municipal de San Jorge, que presidía Erasmo Córdoba, quien es uno de las 90 personas que firmaron la misiva, en la que piden a Montealegre detenga el actuar de Heall y Morales.



Esta misma situación se está dando en el municipio de San Juan del Sur. Sin embargo, al ser consultados sobre esta denuncia, tanto Heall como Morales señalaron que la elección de las nuevas directivas se están haciendo por un mandato que emitió la convención nacional de ALN el ocho de junio, “en la que se pide la reestructuración de todas las directivas de los municipios del país”, explicó Heall.



Dos notificaciones

Según Heall, a partir de esa fecha se procedió hacer convocatorias para la elección de las nuevas directivas municipales, y detalló que en el caso de San Jorge, a Erasmo Córdoba se le notificó en dos ocasiones y no llegó. “Una de ellas fue el diez de octubre, cuando llegaron 58 afiliados, pero como él no llegó” no se eligió la directiva, y se volvió a programar para el 14 de noviembre y Erasmo tampoco asistió, pero esa vez sí se seleccionó a la directiva con 62 afiliados”, dijo.



Como presidente de la directiva resultó electo Héctor Rafael Viales, y, según Morales y Heall, a esta directiva es que la reconocen a partir de esa fecha, y aseguran que de eso ya esta al tanto el mimo Montealegre. Ambos directivos señalaron a Córdoba de dirigir una directiva que no funcionaba.