Gobierno local en deuda con riosanjuaneños

Río San Juan culmina el año 2007 con un pésimo estado en la carretera que une Acoyapa con San Carlos. Ni para bachear los trechos que se han convertido en pegaderos hubo financiamiento, mientras la ciudadanía pasó lamentándose porque para viajar de San Carlos a Managua, y viceversa, la travesía en autobús se realiza en 12 horas, más la angustia de un posible accidente fatal.



Pese al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de 59.5 millones de dólares para la reconstrucción de la carretera Acoyapa-San Carlos-Las Tablillas, que comprende 153 kilómetros, los riosanjuaneños dicen que “hasta no ver no creer”. El veterano líder local, Carlos Matamoros, afirma que la carretera ha sido el “caballito de batalla” de los partidos políticos en cada campaña electoral, pero nadie ha cumplido.





¿Y la Ruta del Agua?

Este año también termina sin que la promocionada Ruta del Agua tampoco “se asome” ni por el lago ni por el río. De los 15 millones de dólares destinados para el proyecto en Río San Juan, sólo se ha visto la inversión en la promoción y divulgación, y en las visitas realizadas por el equipo responsable a los sitios de intervención del proyecto.



El atraso, según justifican, es la demora en su formulación, lo que ocasionó fuertes reclamos de los beneficiarios, que demandaron ser tomados en cuenta. Con la Ruta del Agua se ha creado la expectativa de que sentará las bases para el desarrollo turístico del departamento, cuyos actores resienten el marginamiento y la falta de beligerancia en la ejecución de las obras que provienen del erario público y de la cooperación externa.



Los prestadores de servicios se vieron obligados a demandar ante el Instituto de Turismo (Intur) y el gobierno central, ser atendidos como Zona Especial de Desarrollo Turístico.





Alerta ante el VIH-sida

Tres nuevos casos de VIH diagnosticados durante este año, con las que suman ocho personas afectadas, tres de ellas ya fallecidas, representó un alerta para las autoridades de Salud, dado que Río San Juan, por colindar con Costa Rica, es una zona de alto riesgo, si se toma en cuenta que los tres muertos llegaron en la fase terminal provenientes de la vecina del sur.



Según el doctor Aristeo Jirón, responsable del Programa VIH, la campaña de prevención que han promovido ha permitido aumentar el número de pruebas rápidas, que era 474, y ahora alcanza 1,620. Precisó que de los últimos tres casos diagnosticados en 2007, dos corresponden a varones, de 16 y 47 años, y uno a una mujer de 24.



Durante el año, las organizaciones que trabajan por la salud, como Médicos del Mundo España, Usaid y Conisida, en coordinación con el sistema de salud pública, mantuvieron una campaña de prevención del VIH-sida y de enfermedades de transmisión sexual.





Asodelco ejemplar

La Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes Euskal Fondoa, conocida como Asodelco, se ubicó en la cabecera departamental como la organización cooperante que ha inyectado la mayor inversión para mejorar el rostro de la ciudad. Este año culminó con la rehabilitación de calles y fachadas de 51 viviendas, ubicadas en el llamado Centro Histórico de San Carlos.



Según Demetrio Valdivia Rayo, Presidente de Asodelco, en 2005 iniciaron el proyecto que contempló en su primera fase la construcción de 1,750 metros cuadrados de calle empedrada alrededor del parque “Chato Medrano”, y el reemplazo de la tubería en las áreas donde se desarrolla el proyecto, así como la construcción de obras de drenaje pluvial, para lo cual Euskal Fondoa donó 87 mil dólares. En una segunda fase el organismo vasco donó 86 mil dólares más para el mejoramiento de las fachadas de las viviendas.



Pero además, Asodelco ejecuta el primer proyecto de alcantarillado sanitario en tres sectores habitacionales de San Carlos, al destinar en una primera fase 149 mil euros, equivalente a unos 160 mil dólares, beneficiando a 2,580 habitantes.



El proyecto creará un impacto socioambiental en esta región, porque además de mejorar las condiciones sanitarias de la población, las aguas negras que provienen de una buena parte de los hogares dejarán de contaminar el majestuoso río San Juan.



También la alcaldía gestionó fondos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para la construcción de una planta de tratamiento de las aguas servidas y la instalación del sistema sanitario en dos barrios de la ciudad.





Fenosa maldecida

Además de todas las maldiciones lanzadas por los pobladores contra la empresa española Unión Fenosa, por los cortes de energía, en el departamento creó reacciones de repudio dos actos cometidos por supuesta negligencia. En Buena Vista, jurisdicción de El Castillo, el joven maestro Rosendo Peña López murió cuando instalaba una antena para teléfono, y mientras lo hacía, el tubo rozó un cable.



Los pobladores aseguran que los técnicos de Fenosa habían realizado una prueba y no bajaron la cuchilla, por lo que los cables estaban energizados. Yajaira Díaz Duarte, de 21 años, era la pareja del maestro, quien había procreado un niño con su ex cónyuge, Virginia Gutiérrez García. Ellas gestionan la indemnización ante las autoridades que representan a la empresa.



Pero también en la comunidad de Melchora, jurisdicción de San Carlos, el adolescente Wilton Hamilton Alfaro González fue víctima de otra negligencia, al caer en un cable que estaba en el suelo, y a pesar de las constantes llamadas de funcionarios de la empresa de cítricos Frutales de San Juan, jamás llegaron a repararlo.



El niño perdió totalmente el brazo derecho, fue sometido a unas 50 intervenciones, quedando su cuerpo gravemente marcado. Sus padres lucharon durante un año, hasta que lograron la indemnización por un monto de 80 mil dólares.





El lado político

En política, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que mantiene en el departamento ventaja sobre el Frente Sandinista, enfrenta contradicciones con la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, por la precandidatura a alcalde, de manera que Alcides Mora, quien era inicialmente el precandidato del PLC, ahora va con ALN, después que en su partido le cerraron los espacios por la precandidatura de Gerardo Paniagua, quien aparentemente tiene mayor consenso. Según José Murillo, Presidente del PLC en el municipio, en las primarias se decidirá quién será el candidato oficial.



Mientras, en el FSLN el fuerte movimiento de militantes y sandinistas de base, que a través de distintas formas de lucha demandaron consulta popular y apoyan la precandidatura del doctor Freddy Ruiz para alcalde en San Carlos, no descartan el nombramiento de Jhonny Gutiérrez como candidato oficial.



A Gutiérrez lo impone la alcaldesa Marisol McRea, quien a pesar de descender de una familia liberal y de haber sido funcionaria en la administración de Arnoldo Alemán, ocupa una militancia sandinista cuestionada en este municipio.



Una parte de sandinistas y pobladores de San Carlos reconoce, sin embargo, la labor municipalista desarrollada por la alcaldesa McRea, quien continuó con los proyectos programados por el ex alcalde sandinista Luis Coronel, aunque está aplazada en política.





Buenas y malas en el medio ambiente

El año culminó con un acto ejemplar en materia de conservación del medio ambiente y las áreas protegidas. La ministra del Marena, Juana Vicenta Argeñal, en compañía de funcionarios del Estado en la localidad y de Fundación Amigos de Río San Juan, Fundar, organismo que financia los zoocriaderos, liberó una muestra de un total de tres mil tortuguillos y 90 cuajipales que cooperativas comunitarias anidan y reproducen anualmente para preservar la especie en su hábitat.



A orillas del río Bocancha, en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, la titular del Marena, acompañada también de muchos niños, dijo: “Le estamos regresando a la naturaleza las crías para una hábitat más seguro”.



Pero en términos de protección de los recursos forestales muy poco hicieron las autoridades institucionales que velan por ellos, puesto que pese a los decomisos de madera y los procesos administrativos y penales, el producto fue devuelto a sus dueños, a pesar de encontrar pruebas evidentes de infracción a la ley y de trasegar en muchos casos especies protegidas.





Minería amenaza el San Juan

La preocupación por la amenaza que representa la explotación minera a cielo abierto para el río San Juan sigue latente, pues durante el año, a pesar de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló el permiso de explotación de oro en Crucitas, a escasos tres kilómetros del río San Juan, los trabajos continúan en ese distrito minero por parte de la empresa minera Infinito S.A.



Según líderes del Frente Norte de Oposición a la Minería costarricense, se preparan para las perforaciones en Conchudita, tal como anunciaron a inicios de 2007 en Internet.



Antonio Ruiz, Presidente del organismo Fundación del Río, dijo que dada la constante comunicación que mantienen con los líderes de Unión Norte por la Vida y del Frente Norte de Oposición a la Minería de Costa Rica, comparten la preocupación, porque se ha desconocido la resolución del máximo tribunal costarricense y la empresa ha continúa trabajando, incrementando el personal, y los planes de construcción de obras civiles siguen vigentes.





Nuevos puestos fronterizos

Durante este año, el Ejército de Nicaragua inauguró cinco nuevos puestos militares sobre el río San Juan, los que fueron acondicionados con sistema de alumbrado y radiocomunicadores alimentados por energía solar, cuya inversión proveniente del presupuesto de la institución castrense, que ascendió a un millón 100 mil córdobas.



La comitiva encabezada por el general de Ejército Omar Hallesleven, y jefes del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, inauguró el puesto militar de Bartola, ubicado al pie de la Reserva Indio Maíz, y en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, el puesto de Boca de San Carlos, Sarapiquí, Delta y San Juan de Nicaragua.



El general de Ejército dijo que el esfuerzo realizado por la institución está dirigido a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los miembros del Ejército acantonados en los puestos ubicados sobre el San Juan, donde resguardan la soberanía nacional.



También informó que en una segunda fase, con el presupuesto asignado de un millón 600 mil córdobas, construirán los puestos de Sábalos, río Frío, Papaturro y Palo de Arco, así como el mejoramiento en Las Tablillas y El Castillo. Igualmente, se plantean mejorar algunas condiciones en la sede del destacamento, conocido como La Loma.