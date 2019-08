Vía Láctea da “primeros frutos”

La Vía Láctea del departamento de Matagalpa, compuesta por los municipios de Muy Muy, Matiguás, Río Blanco y Paiwas, es una de las zonas más productivas en lo que a ganadería se refiere, hay grandes, medianos y pequeños productores, pero todos necesitan de una mano amiga que los ayude a salir a delante.



La leche no tenía precio, y la única empresa que compraba a los productores era Prolacsa, a 40 córdobas la pichinga de 40 litros. Había que hacer algo para vender a mejor precio, mejorar la calidad de la leche, la ganadería y los pastos. Para lograr todo esto tenían que organizarse.



Así nació la Comisión del Campo, impulsada por el ingeniero Pedro Haslam, ahora diputado de la Asamblea Nacional, y un grupo de productores de la Vía Láctea. Juntos buscaron una salida a la difícil situación de los productores, que en ese entonces tampoco contaban con financiamiento para mejorar el hato ganadero, porque de parte del gobierno no existía una política para el sector pecuario.



De esos primeros pasos fue que nació la cooperativa Nicacentro, que aglutina a 507 pequeños productores de los municipios que componen la Vía Láctea, pero además, se logró que los productores que no están en Nicacentro se organizaran en otras cooperativas, y ahora venden la pichinga de leche a 190 y 200 córdobas.





Ahora oferta y demanda

Las queseras artesanales que hoy ya se están industrializando por las exigencias del mercado nacional e internacional, también jugaron un papel importante debido a que pagaban mejor precio por la pichinga de leche, lo que provocó que también las empresas pausterizadoras tuvieran que subir los precios si querían acopiar el producto, ahora Eskimo, Prolacsa, Enilac, Parmalat, entre otras, se disputan la leche de la Vía Láctea del departamento de Matagalpa.



Actualmente la Vía Láctea cuenta con 69 mil 97 vacas paridas que están en manos de 7 mil 616 productores, entre grandes, medianos y pequeños; también cuenta con 339 salas de ordeño y 619 mil 743 manzanas de tierras dedicadas a la producción ganadera, rubro que actualmente ha generado 21 mil 311 empleo.



Con la finalidad de mejorar los hatos ganaderos, la calidad de la leche, pastos y tener centros de acopios que pertenezcan a los mismos productores para que vendan a mejor precio su producto, entró en acción Fonde-Agro, adscrita al Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, lo que ha permitido que ahora los productores de la Vía Láctea cuenten con cuatro centros de acopios que pertenecen a la cooperativa Nicacentro.



El productor Pedro Enrique Torres, de la comarca de Wilikito, quien fue visitado por una comisión de Suecia que financia a Fonde-Agro y por el delegado del Magfor, Alejandro Reyes, les expuso su experiencia, pues ahora cuenta con una galera para ordeño, pastos mejorados y picadoras de pasto, y por esto produce leche de calidad debido a que el ordeño lo realiza limpiando y lavando bien las ubres de la vaca.





Creciendo

La junta directiva de Nicacentro, encabezada por Ulises All, pidió a la delegación sueca y a Jorge Malenda, Director de Fonde-Agro, el apoyo para comprar otros tanques de almacenamiento debido a que el que tienen, con capacidad para ocho mil litros, en la comarca el Toro, municipio de Paiwas, ya no les da abasto, ya que la producción lechera ha venido creciendo.



Fidelina Torres, miembro del Comité Patio de la comunidad El Chorro, señaló que ahora con los proyectos que ha implementado Fonde-Agro tiene alimentos para sus hijos y le sobra para vender, debido a que además del cultivo de patio tiene gallinas y cerdos.



Al igual que Fidelina se expresó Julia Pérez, quien es directiva de un grupo de 15 mujeres que además de estar organizadas, siembran repollo, yuca, quequisque, chayote, chiltomas, entre otros productos, por lo que ahora se siente agradecida con el proyecto que está financiando Fonde-Agro.



Los programas que impulsa esta organización adscrita al Magfor no solo están dirigidos al departamento de Matagalpa, sino que se han extendido al departamento de Jinotega y sus principales municipios: Pantasma, Wiwilí y el Cua.