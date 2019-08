Mercado de Ocotal será al sur de la ciudad

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA



El alcalde Marciano Berríos impuso su autoridad local y no acatará la orientación partidaria de Daniel Ortega de octubre pasado, cuando, pasando por encima de la autonomía municipal, le ordenó devolver el mercado al centro de la ciudad.



Berríos, en compañía de la vicealcaldesa Jilma Rodríguez, colocó el primer bloque para un acceso peatonal de las nuevas instalaciones al sur de la ciudad, donde ratificó que allí será el nuevo mercado.



“Reúne las condiciones óptimas para ello. Hay una decisión importante de comerciantes de quedarse laborando aquí; hay solicitudes de nuevos comerciantes a las cuales se les dará paso en cuanto se tengan las condiciones”, declaró.



Unas 75 comerciantes desocuparon igual número de tramos para ubicarse en otros improvisados que se construyeron en las antiguas instalaciones en el centro de la ciudad. El vacío en las modernas instalaciones erigidas a costo de más de 16 millones de córdobas es visto por muchos desempleados como una oportunidad para dedicarse al comercio informal.



A la pregunta de si los ocotaleanos tendrían más centros de compra en la ciudad, el edil dijo que no era decisión de la actual administración la existencia de dos mercados. “El único mercado es éste, el ‘Monseñor Nicolás Antonio Madrigal y García’”, enfatizó, decisión que fue aplaudida por verduleras que le acompañaban.





La protesta de la vicealcaldesa

Berríos dijo que las ruinas del anterior mercado serán utilizadas para construir un centro de compras, del cual los propios comerciantes deberán cubrir sus costos de operación. Sobre los recursos para construirlo, afirmó que no era su derecho ni obligación hablar con el gobierno central sobre el tema. “Yo soy el alcalde de Ocotal”, espetó con tono enfático.



Durante el encuentro de los mandatarios de Nicaragua y Honduras, para ratificar la vocación de paz ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites marítimos en el mar Caribe, Ortega, a manera de regaño, pidió a Berríos devolver a las comerciantes a las ruinas del anterior mercado.



Tras el feo incidente, sólo la vicealcaldesa Jilma Rodríguez defendió la autonomía municipal, y protestó porque la intromisión del Ejecutivo provocaría ingobernabilidad local. Ella dijo que los efectos de la intervención del Ejecutivo se sienten cuando hay ciudadanos que desacatan ordenanzas municipales, como las del Plan de Ordenamiento Urbano.