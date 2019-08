Concluye proyecto de energía renovable

Con éxito culminó en este municipio el proyecto de promoción de energía renovable y solar para las comunidades de Estelí, en el cual se perfiló como organismo pionero el Centro de Investigación y Comunicación Social, Sinslani, junto con la Alcaldía y asociaciones de pobladores.



El proyecto fue muy bien acogido, tanto que hubo gran demanda para que lo ampliaran al departamento de Estelí y a municipios de León.



Juan Gutiérrez, del grupo de impulso de la energía renovable en León, hizo entrega de reconocimientos a Beverly Castillo y Filiberto Cruz, para premiar su esfuerzo en esta iniciativa.



El acto de clausura, en el que estuvieron autoridades civiles y militares de Estelí, tuvo lugar en la biblioteca Doctor Samuel Meza, donde específicamente hay un área que funciona como proyecto piloto con energía solar. El mismo es denominado “Rincón de energía renovable”, que además de ser demostrativo es educativo, porque los estudiantes, tanto universitarios como de la enseñanza media y primaria, llegan a realizar sus investigaciones.



63 comunidades

con paneles solares

Los paneles solares fueron instalados en sesenta y tres comunidades, centros y puestos de salud, y en escuelas. También fue capacitado un grupo de sesenta personas, a fin de que lleven a cabo las instalaciones eléctricas, con energía solar.



Con los paneles solares además de aprovechar la energía solar, no se contamina y es más barata en relación con la comercial, y además, no se tiene que lidiar con conexiones o cables de alta tensión peligrosos.



De fácil manejo

Se requiere de un aparato sencillo, de fácil manejo y que con el cuido adecuado tiene una vida útil de más de 45 años, según los expertos.



Según Ramón Rodríguez, funcionario de la alcaldía esteliana, éste es un proyecto que inicialmente fue concebido sólo para el municipio de Estelí, pero a medida que el edil Pedro Pablo Calderón realizó un cabildeo y gestiones con autoridades del Ministerio de Energía y Minas, le aprobaron una ampliación con fondos nacionales.



Como en algunos lugares, como centros de salud y escuelas, ya había energía convencional y una de las condiciones era que en la zona no hubiera cables de luz comercial, el edil Calderón negoció con el representante de la Casa del Tercer Mundo, arquitecto Pether Clark, que se apoyara a otros municipios con problemas de energía.



Lugares como el municipio leonés de El Sauce también fueron beneficiados con este proyecto.