Cortas de Carazo

Bomberos botan parte de viejo edificio en Jinotepe

El capitán Sergio Ramos, del Cuerpo de Bomberos de Jinotepe, envió carta el viernes a la Alcaldía de Jinotepe y al delegado de Gobernación solicitando autorización para derribar más de seis casas que constituyen un peligro para la ciudadanía.



El tres de enero nueve bomberos al mando del mayor Augusto García derribaron parte del edificio llamado Torre Gemela.



Los bomberos fueron atacados por abejas africanizadas que tienen sus enjambres en el local. Muchos jóvenes se mostraron apesarados por la demolición de la casa amarilla contiguo a la Torre Gemela.



El alcalde Álvaro Portocarrero aseguró que en 2007 se les envió notificaciones a los dueños de edificios para que los cercaran, de lo contrario serían responsables de los daños provocados a terceros en caso de colapsar las estructuras.



La vieja casona frente al edificio de Enitel, propiedad de la familia Gómez, ya fue vendida a la familia Pellas, y se construirá un banco. Otra casa que constituye un grave riesgo es la del terrateniente Edmundo Román Vega, donde antes fue floristería Flor de Abolengo. El edificio de doña Gladys Serrano es nido de abejas y otros viejos edificios si los dueños no toman medidas podrían ser declarados de utilidad pública, dijo el alcalde. Lo ideal es que los dueños restauren los edificios para conservar su belleza arquitectónica.



Renuncian a secretario político

El secretario político municipal del FSLN y coordinador de los CPC, Nicolás Narváez, fue obligado a renunciar por presiones de grupos sandinistas. Narváez, por su parte, negó esa versión y dijo que su traslado para coordinar el programa de Educación de Adultos es estratégico.



Álvaro Portocarrero no quiso comentar el caso de Narváez, y otros sandinistas expresaron que la destitución de Narváez obedecía a su pasividad ante las futuras elecciones municipales, a pesar de que el grupo que se mantiene en el local del FSLN ahora recibe salarios.



Director de hospital espera año mejor

El doctor Hugo Espinoza, Director del Hospital Regional, después de seis meses de asumir el cargo, dijo que hace falta mucho por cambiar.



“Espero que 2008 sea mejor, porque hace falta mucho que hacer”, dijo, y mencionó que se dará una capacitación a los encargados de limpieza, camilleros, médicos, enfermeras y personal administrativo, “porque somos una misma familia para servir a los pacientes que llegan al centro”. Espinoza informó que por ahora no hay médicos sancionados por negligencia. Se negó a comentar sobre la supuesta pérdida de un valioso equipo. “Ese caso pregúntenle al delegado del Silais, doctor Roberto Vásquez, porque ya está aclarado”.



Comité entrega silla de ruedas

El Comité de Usuarios de Transporte de Carazo entregó el fin de año una silla de ruedas a la señora María Eugenia Ruiz, de Güisquiliapa, quien en un accidente de tránsito, entre las Esquinas y el Crucero el año pasado, perdió sus dos piernas, dijo Ixmenia Carranza.



Familia Rappaccioli denuncia a tomatierras

El jurista Uriel Mendieta denunció que la empresa Brisas de Mazapa pretende ocupar terrenos del sitio conocido como Natividad o Güiste, entre Casares y la Boquita, que pertenecen a la sociedad de Buena Ventura Rappaccioli, desde el año 1900, con títulos inscritos.



Dicha empresa ha gestionado ante la Alcaldía de Diriamba que se le extienda solvencia municipal para inscribir las escrituras. Por su parte, Ligia Rappaccioli González, representante legal de Brisas de Mazapa, y su abogado del bufete Uriel-Mendieta, han enviado notas al alcalde, al Catastro, al procurador Hernán Estrada y al Fiscal General de la República para que se abstengan de inscribir esa escritura, porque constituye usurpación de la propiedad privada.



Existe ya un juicio de propiedad en el Juzgado Civil de Diriamba que se abrió en contra de una llamada cooperativa “Francisco Arias Granja” y de otra llamada “Rudy Antonio Cerda”, que según el doctor Mendieta son inexistentes por no estar organizadas legalmente, y aparecen como representadas por Eusebio Acosta, Juan Ramón Arias, Pedro Blandón Moreno, dos extranjeros y la conocida comisionista de tierra, Flor de María Sequeira Barberena.