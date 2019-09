Yatamas amenazan con tomarse alcaldías

PUERTO CABEZAS



Miembros de la alianza política Yatama no sandinista, junto a la Alianza Liberal Nicaragüense advirtieron que se tomarán las alcaldías de los diferentes municipios y la casa de Gobierno si tratan de suspender las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Osorno Coleman, alias “Comandante Blass” y presidente de esa organización política, manifestó estar en desacuerdo con la solicitud hecha por los alcaldes de los municipios el pasado martes, donde solicitan postergar las elecciones municipales, “porque la región no está en condiciones para dicha festividad política”.



Blass dijo que lo que se ve es que se trata de una estrategia política en la que se ha involucrado el dirigente de Yatama, Brooklin Rivera.





Visitarán CSE y AN

Agregó que en los próximos días una comisión compuesta por miembros de Yatama no sandinista y de ALN visitarán los poderes electoral y Legislativo para pedir que no caigan en el juego de violentar la Constitución Política y la Ley Electoral.



“Eso de que no hay condiciones en las escuelas que funcionan como centros de votación porque fueron destruidas por el huracán, no es cierto, porque consideramos que hasta noviembre el Estado tiene la responsabilidad de tener en óptimas condiciones todos esos centros para que los costeños puedan elegir a sus autoridades municipales”.



Coleman dijo que entre los alcaldes que deben abandonar el cargo y no pueden quedar ni un día más atrasando el desarrollo de las comunidades está el alcalde de Waspam, Cornelio Tebas, quien ha sido denunciado de cometer abusos y de llevar al municipio a más atraso.



Agregó que en estos momentos se encuentran levantando las firmas necesarias pidiendo que, a pesar de todas las dificultades que enfrentan en dicha región, se realicen los comicios para autoridades municipales.





Descontento popular

El descontento popular ha ido en aumento luego que los alcaldes de la Costa Caribe Norte demandaron la suspensión de las elecciones municipales previstas para noviembre de este año, coincidiendo con el planteamiento del gobierno regional de que no hay condiciones para realizar esos comicios.



Ediles sandinistas, liberales y de Yatama se reunieron en Siuna, donde, entre los puntos que discutieron y consensuaron, se habló de postergar las elecciones, argumentando que la zona está todavía en emergencia debido al paso devastador del huracán “Félix” en septiembre de 2007.



El alcalde liberal del municipio de Siuna, Denis Flores, confirmó que han elevado la solicitud a nivel de la Asamblea Nacional, para que las elecciones no se lleven a cabo este 2008 y se unifiquen con las elecciones regionales en 2010.



Máximo Sevilla, Alcalde sandinista de Bonanza, dijo que como segundo municipio más afectado la recuperación después del paso del huracán aún no llega ni al 10 por ciento, y el hambre y la destrucción de las escuelas están aún presentes en las comunidades.



Por su parte, el alcalde de Waslala, Luis Ramírez, consideró que ellos como municipio lo que han hecho es respaldar la preocupación de la mayoría.



“La propuesta nuestra es porque nuestra gente no está en condiciones de celebrar una fiesta cívica, en estos momentos son muchas las necesidades que hay en las comunidades, y no queremos que los partidos políticos lleguen a condicionar el voto a cambio de una libra de arroz y una lámina de zinc”, aseveró Ramírez.



Sobre la petición de suspender dichas elecciones, se trata de una decisión en la que coinciden cuatro alcaldes del PLC, que corresponden a los municipios de Siuna, Waslala, Mulukukú y Rosita, tres de Yatama de los municipios de Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam, y uno del FSLN que corresponde al municipio de Bonanza.



Los alcaldes consideran que la asistencia del gobierno ha sido insuficiente, sobre todo en el aspecto productivo, y que en vez de celebrar elecciones, que ese dinero sea invertido en la recuperación de las comunidades y reconstrucción de escuelas y clínicas.