Ciudadanía de Masaya se queja del Poder Judicial

Abogados, notarios y ciudadanos de la localidad, que visitan a diario los Juzgados y Tribunales de Justicia de la ciudad de Masaya, actualmente se están quejando, ante los medios locales por la manera en que están administrando las leyes en esa institución pública, donde la retardación de los casos y la falta de experiencia de los encargados en llevarlos está siendo cada vez más común, señaló el doctor Guillermo Escobar, uno de los denunciantes.



Según Escobar, algunos jueces, entre los que mencionó al doctor Ramón Vega, Juez Suplente del Distrito Civil de Masaya, han llegado a fallar casos en un tiempo récord de hasta tres años, y las medidas cautelares, que deberían de ser a lo inmediato, las realizan hasta después de quince días.



“Actos pocos éticos de parte de estos trabajadores de la justicia, que deberían de tener como prioridad dar respuesta inmediata a los problemas jurídicos de la población. No así, complicarlos más”, destacó.



Poca preparación

de secretarios

Por otro lado, según indica un escrito dirigido a la Asociación de Abogados de Masaya, otro aspecto negativo de esta institución es la poca preparación y actuación de los nuevos secretarios de actuaciones y notificadores, debido a que se tiene conocimiento que han removido por causas desconocidas a colegas que manejaban hasta novecientas causas judiciales civiles, aparte de ser excelentes profesionales.



Además, algunos abogados de gran reconocimiento en la ciudad, que no quisieron identificarse por temor a represalias, afirman ser tratados muy mal, la mayoría de las veces que llegan a resolver algún caso; “pues la arrogancia y la falta de cortesía impera en estas esferas de justicia”, enfatizaron.



No hay apego a leyes

Para Escobar, un abogado de renombre, también es importante destacar que muchas de las resoluciones judiciales que reciben por parte de jueces, de los juzgados, no se apegan a las leyes o son hechas de mala fe, o en el peor de los casos porque existe algún interés de por medio.



Algunos denunciantes, entre ellos el doctor Escobar, enfatizaron ante este medio que aunque la situación es difícil de cambiar a lo inmediato, ellos por otras vías o medios demandarán respuesta del porqué de estos errores y actos anti-éticos por parte de los algunos jueces.



EL NUEVO DIARIO intentó contactarse con algunos de los jueces señalados por estos ciudadanos, que se quejan de sus actuaciones; pero no fue posible, pues manifestaron tener muchas ocupaciones.