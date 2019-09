Incluyen barrios en presupuesto de Masaya

Por primera vez en la administración del actual Alcalde de Masaya, ingeniero Orlando Noguera, en el presupuesto 2008 fueron incluidas algunas comunidades de la ciudad que estaban en completo abandono de las autoridades locales, tales como barrio El Repliegue, Reparto “José Dolores Bonilla”, Reparto Sacuanjoche y barrio El Carmen.



Según algunos pobladores de El Repliegue, ubicado en el centro del municipio, son varias las administraciones que han pasado por Masaya, y ninguna se había preocupado por mejorar las condiciones de su comunidad, incluyendo la actual.



“Aquí nosotros vivimos sin aguas negras y no tenemos adoquinado. Situación que genera enfermedades entre los niños que a diario tragan polvo o son atacados por los zancudos, debido a las charcas”, señaló Juana López, habitante del barrio antes mencionado.



Siempre promesas

“Incontables son las veces que nos han prometido invertir en infraestructura vial o tubos de aguas negras en esta zona, pero siempre queda como una promesa”, expresó la pobladora.



No obstante, según López, tras conocer en el último cabildo municipal (efectuado el pasado 31 de diciembre), donde se aprobaron más de 78 millones para la ciudad, que su comunidad sería beneficiada con un proyecto de adoquinado, “fue demasiada la emoción que sentí, pese a que no se incluyó el de aguas negras; pero al menos habrá una inversión valorada en más de 600 mil córdobas para mi sector”, dijo.



Sólo maquillaje

Asimismo, habitantes del Reparto Sacuanjoche se quejan del actuar de los líderes locales, quienes para algunos de ellos sólo se han preocupado en “maquillar la ciudad”, pero no han dado respuesta a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.



“Por eso espero que esta vez sí se cumplan los proyectos prometidos por el alcalde Noguera y el resto del Concejo Municipal, de mejorar las calles de los barrios y repartos, que dan pena por lo deteriorados que están. Habiendo donaciones y dinero para invertir en este tipo de obras”, destacó Leopoldo García, poblador de Sacuanjoche (donde se invertirán 757 mil córdobas en un proyecto de infraestructura vial).



Opinan concejales

Sin embargo, pese a las muchas obras sociales que fueron incluidas en el presupuesto de este año, que equivalen a un total de 35 millones 730 mil 755 córdobas, algunos concejales liberales, como Donald Chavarría, opinan que esta Alcaldía continúa invirtiendo en obras superficiales, que no responden a las verdaderas necesidades de los masayas.



“Como, por ejemplo, el pintado de postes y cunetas, el mantenimiento de siembra de plantas en parques y bulevares, entre otras obras, donde se invertirán casi 900 mil córdobas, en lugar de utilizar ese dinero para mejorar más calles”, destacó Chavarría, quien opina que hay muchos proyectos innecesarios dentro del presupuesto 2008.