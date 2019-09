Urge más vigilancia en Las Minas

LAS MINAS

Aunque los casos son distintos y la Policía actúa según su gravedad, y sin pecar de frívola, al menos una vez han sido víctimas de la delincuencia casi las veinte mil familias que viven en el área urbana de Siuna, Rosita y Bonanza, en la Región Autónoma del Atlántico Norte.



En esta zona, donde abunda la riqueza minera, forestal, hídrica y ecológica, su ciudadanía se encuentra a merced de delincuentes que tienen como aliadas la oscuridad y las primeras horas de la madrugada, según los casos denunciados en las delegaciones policiales.



Detener o por lo menos prevenir esa epidemia social es difícil, pero no tarea imposible.



En ese sentido, y por la misma necesidad del caso, en la región se están creando grupos voluntarios, sobre todo integrados por jóvenes que se dedican a jornadas de vigilancia nocturna, cuyos frutos son tranquilidad, paz y seguridad ciudadana y de sus bienes.



Al menos esos deseos por ahora son alcanzados sólo por la ciudadanía de barrios organizados con ese propósito.



Barrio “Emiliano” es

referencia de tranquilidad

Uno de ellos es el populoso barrio “Emiliano”, en la ciudad de Rosita, que es una referencia en esa iniciativa, porque desde que iniciaron las vigilancias, en octubre de 2007, el índice de delitos, como robo con fuerza, con intimidación y hurto, descendió casi en su totalidad.



Los vigilantes de Rosita, que a la vez constituyeron un comité de prevención social al delito, han capturado a más de veinte reconocidos sujetos por sorprenderlos tratando de irrumpir en propiedades ajenas. Amanecer atados de manos y pies, junto a un árbol de guanacaste, es el primer castigo que reciben los delincuentes en el lugar, y luego son llevados ante las autoridades correspondientes.



El castigo es más fuerte si por segunda vez son sorprendidos violentando el derecho ajeno y la tranquilidad ciudadana. La población les apoya en ese sentido, y en parte con las necesidades de sus vigilantes.



Alcalde provee

linternas y silbatos

Incluso, el alcalde de Rosita, José Iglesias Ramírez, proporcionó a los vigilantes linternas con baterías y silbatos para establecer comunicación de un lugar a otro.



También la Policía, con su respaldo, consejos, sugerencias y coordinaciones de trabajo en asuntos de seguridad, apoya a los grupos de vigilantes voluntarios.



Félix González Rodríguez, uno de los vigilantes en Rosita, asegura que no sólo es detener y poner a la orden de las autoridades a las personas involucradas en fechorías, sino que tratan de rescatarlas mediante una atención personal y sistemática.



Santiago Schock García, administrador de un “traga monedas” en Rosita, valoró de positivo y necesario la puesta en marcha de las jornadas de vigilancias en su ciudad. “Nos sentimos más protegidos y ahora podemos conciliar el sueño con mayor seguridad”, apuntó.



Las vigilancias voluntarias, además que se realizan en esta ciudad, también han iniciado en al menos dos barrios de Bilwi, uno en Siuna y otro en Bonanza, aunque no con la frecuencia deseada, como se ha establecido en Rosita.