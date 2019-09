ACJ abre sede en Santa Lucía

La Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ, expandió sus horizontes abriendo una sede en el municipio de Santa Lucía, departamento de Boaco.



La organización juvenil trabajará para en pro de que los vecinos de Santa Lucía y Boaco tengan un nuevo espacio de educación, recreación y entretenimiento. Así lo explicó durante el acto de inauguración la delegada de ACJ, Gloria Cortez.



“Hicimos el lanzamiento del programa de la juventud en Santa Lucía, porque de acuerdo con un diagnóstico previo que realizamos, los jóvenes no tenemos una organización que nos representara, explicó Gloria Cortez.



La funcionaria de la organización afirmó que trabajarán para prevenir en los jóvenes la práctica de actividades insanas, como el alcoholismo, la drogadicción y las pandillas.



La ONG que trabaja con los jóvenes cuenta desde este viernes con una delegación en Santa Lucia, que se ubica a pocos metros de la alcaldía municipal.



Agregó que otros de los objetivos es brindar charlas educativas, especialmente sobre temas como el sida y las Infecciones de Transmisión Sexual, ITS.



“En Santa Lucía, los jóvenes casi no conocen de temas como el VIH y el sida, también sabemos que hay casos registrados de la enfermedad”, agregó Cortéz, quien ha participado en la organización desde sus 13 años.



Antes de abrir sus puertas a los jóvenes de Boaco, la organización hizo un estudio de campo para conocer las expectativas y prioridades de la juventud del municipio.



ACJ promoverá cursos de danza, estilismo, manualidades y actividades deportivas. En su primera incursión lograron integrar a unos 120 jóvenes, que recibieron con entusiasmos a las autoridades de la organización.



En la actividad de inauguración participaron la alcaldesa de la localidad, Elba María Salinas, Carlos Amador, Director Nacional de ACJ, delegados de los Ministerios de Salud y Educación.



Recuadro…

Margarita Rodríguez, de 18 años, dijo que ACJ se erige como la única alternativa para los jóvenes de Santa Lucía. “Es una alternativa de recreación y motivación para nosotros los jóvenes”, expresó Rodríguez, quien es originaria de este municipio.



En ese sentido, Kenia Álvarez, de 19 años, mencionó que es el primer organismo que trabaja con jóvenes que llega al municipio, es una gran oportunidad para nosotros, se capacitará en temas como la salud sexual reproductiva y formación de valores.



Ambas expresaron su satisfacción y agradecieron a los directivos de la organización el interés mostrado por el desarrollo del municipio, en especial por los jóvenes de la localidad.