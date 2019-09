Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

16 Enero 2008 |

8:28 p.m. |

UPN celebrará treinta años de fundación

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y asumiendo los nuevos retos planteados por los momentos coyunturales que vive la nación, la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, capítulo Carazo, se apresta a celebrar el treinta aniversario de la fundación de esta organización de comunicadores, la más importante del país, efeméride que coincide con el día nacional del periodista, el próximo primero de marzo. Trinidad Vásquez, uno de los fundadores de la organización gremial, dijo que la unidad es esencial en las circunstancias políticas que vive el país, por lo que esta celebración de los 30 años de la UPN debe ser oportuna para crear un bloque común y defender los derechos conquistados, que no son dádivas de ningún gobierno en particular, porque fueron ganados en las calles, con el periodismo de catacumbas y otras luchas reivindicativas en las que el periodismo de Carazo siempre ha dicho a presente, y cuyo legado ha sido transmitido de una a otra generación a los hombres y mujeres de prensa de este departamento.



Menos analfabetismo en Jinotepe

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Trescientas personas, hombres y mujeres, que fueron alfabetizadas en 2007 con el método “Yo Sí Puedo”, impulsado por la Alcaldía de Jinotepe, recibieron los diplomas que los acreditan como letrados. Según el edil jinotepino, Álvaro Portocarrero, el índice de analfabetismo en Jinotepe ha sido reducido a un 3.4 por ciento, que es un porcentaje admitido por la (Unesco). Sin embargo, la tarea no para ahí, porque el propósito fundamental de la municipalidad es declarar a Jinotepe libre de analfabetismo, señaló el jefe de la comuna caraceña.



Más terreno para cementerio en Jinotepe

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

El actual cementerio de Jinotepe será ampliado este año, pues ya rebasó por completo su capacidad. Según una nota informativa de la alcaldía, la municipalidad adquirirá manzana y cuarto de terreno, área que será acondicionada para que más jinotepinos puedan reposar en el camposanto. En total son 800 lotes los que quedarán disponibles y serán vendidos con facilidad, a 125 y 150 dólares. Cada terreno mide 2.5 metros, pero cien lotes quedarán reservados para ser donados a gente de escasos recursos económicos, según la nota de prensa.



Procesión de Cristo Rey en Jinotepe

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Cientos de católicos participaron en la tradicional procesión en honor a “Cristo Rey”, y los sacerdotes que oraron por la paz y la unidad de la familia nicaragüense dieron la bendición de Año Nuevo con las respectivas indulgencias que el Papa Benedicto XVI concede como gracia a los católicos del mundo, y en particular a los de Nicaragua. La procesión que antes se llamaba de “varones”, porque sólo hombres participaban, recorrió las calles de la ciudad, en la primera gran actividad que la iglesia católica realiza este año en Jinotepe.