Más alfabetizados con proyecto “Estéreo Así”

Con éxito concluyó el proyecto piloto de alfabetización radiofónica que desarrolló la Fundación para el Desarrollo (Fupade) y radio “Estéreo Así” de Ciudad Darío, financiado por la cooperación de Dinamarca, a través de la organización Derechos, Educación y Desarrollo (Ibis).



Con mucha alegría los 104 alfabetizados de Ciudad Darío y el municipio de Terrabona --donde jóvenes, adultos y ancianos que no habían podido estudiar--, recibieron sus diplomas que los acreditan como alfabetizados, y desde ahora no volverán a poner sus huellas digitales cuando firmen cualquier documento.



Carolina Valle López, Vicepresidenta de Fupade, señaló que haber logrado culminar con este proyecto piloto de alfabetización significó un esfuerzo de un grupo de personas y organismos y, lo más importante, de las personas que se estaban graduando debido a que dejaron sus quehaceres diarios para escuchar las clases que se trasmitían por las ondas hertzianas de radio “Estéreo Así”.



Dijo que se están preparando para una segunda etapa debido a que en el municipio de Darío cuentan con un 30% de analfabetismo, principalmente en las zonas rurales, donde hay que trabajar mucho para erradicar este fenómeno que afecta a las personas, principalmente a las de escasos recursos económicos.



Juan José López, conocido popularmente como “Milo”, coordinador territorial de Fupade, dijo que el proyecto es gracias a una idea de tres radios comunitarias, dos de León, ubicadas en El Sauce y Santa Rosa del Peñón, y Radio “Estéreo Así”, de Darío, que hicieron contacto con Ibis, organismo danés que trabaja mucho con la educación y el desarrollo.



Este organismo comenzó apoyando el mejoramiento de equipos técnicos de las tres radios que pondrían en marcha el proyecto de alfabetización, lo que permitió que 263 personas del campo de ambos sexos, jóvenes, adultos y ancianos, 79 de El Sauce, 80 de Santa Rosa del Peñón y 104 de Darío, lograrán aprender a leer y escribir.



Coordinación con Mined

Milo aseguró que todo este trabajo es coordinado con el Ministerio de Educación y en apoyo al programa de alfabetización “Yo sí puedo”, que impulsa el gobierno, pero han contado con el apoyo técnico de radio Estéreo Yes, del desaparecido radiodifusor Salvador Mendoza Castillo, quien comenzó la alfabetización por radio y hasta la fecha ha logrado alfabetizar más de seis mil personas donde muchos de ellos ahora ya han concluido sus estudios primarios, finalizó.



Mientras que el alfabetizado José Eduardo Balmaceda, de la comunidad Los Encuentros, quien es el delegado de la palabra de la Iglesia Católica, dijo que ahora puede entender mejor el mensaje de Dios. Igual que José Eduardo, se expresó Rosa Marín Suazo, de 73 años, quien dijo que nunca había tenido la oportunidad de estudiar, hasta ahora que la fundación puso en marcha este programa.