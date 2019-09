Crean red de artesanos en San Juan de Limay

SAN JUAN DE LIMAY

Para lograr mejores precios y consolidar los canales de comercialización de sus productos, los artesanos del municipio esteliano de San Juan de Limay conformaron una red y trabajan en su fortalecimiento.



Artesanos como Oscar Casco, quien con ese trabajo mantiene a su familia, dijo que la creación de la red es una iniciativa de importancia que permitirá al sector mejorar la comercialización de sus productos y el precio de los mismos, evitando los intermediarios.



La piedra marmolina, materia prima que utilizan, comenzó a ser utilizada hace apenas no más de tres décadas. La mayoría de los artesanos trabaja con herramientas tradicionales y rústicas como machetes, escofina, lija y un poco de betún para dar brillo a las piezas.



El Talón de Aquiles

El mayor “Talón de Aquiles” por el que atraviesan los artesanos es la comercialización de sus trabajos.



En San Juan de Limay laboran más de ochenta 80 personas y esperan con la red mejorar las ventas, según dijo Casco, quien a la vez es vicepresidente del grupo denominado “Raíces”.



Este grupo en 1970, estimulado por el cura Eduardo Mejía Zeledón, encontró en el cerro Tipizcayán, al oeste del poblado, una mina de piedra marmolina, con la cual Limay se ha dado a conocer al mundo. Silvia Tórrez Araica, de “Raíces”, dijo que el objetivo de la red es articular acciones en Centroamérica y el Caribe para sacarle mejor provecho a los artículos que ofrecen.



“Organizados podemos disminuir los gastos de viajes e inscripción para participar en ferias nacionales e internacionales donde los artesanos pueden vender a un buen precio sus productos”, explicó

Dijo que brindan capacitaciones a los artesanos para que hagan objetos más llamativos y no sólo figuritas que no son del interés de los compradores.



Anunció que los artesanos ese año participarán en Managua en un certamen nacional de artesanías y en la feria más importante del mundo que se efectuará en Alemania.



Aseguró que unos tres mil artesanos de Masaya, San Juan de Oriente, Diriamba, La Concha, Masatepe y otras ciudades del sur de Nicaragua son parte del Grupo Raíces.



Heidi Tercero Alfaro, otra artesana que elabora aretes en piedra, dijo confiar que con la red mejoren las ventas, puedan obtener herramientas de trabajo y vender a un mejor precio sus piezas. Ella diariamente produce seis pares de chapas.



15 mil afiliados

La Asociación Nacional de Artesanos de Nicaragua cuenta con 15 mil afiliados a nivel nacional, que generan un millón de dólares anuales en divisas al país.