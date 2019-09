Joven profesional que no olvidó su querido terruño

OCOTAL

Alejandro González, de 25 años, y de oficio ingeniero civil, se fue a Estados Unidos por seis meses, para coordinar allá un programa de idiomas en Cornell University de Ithaca, New York. Estando allá instó a un grupo de jóvenes de ese país a venir a Nicaragua para contribuir con un proyecto.



“Siendo de Ocotal, y conociendo bien el Centro Técnico Vocacional --donde laboro como profesor de topografía--, propuse que el proyecto fuera para este lugar”, explicó. Su acción constituye un ejemplo para tantos nicaragüenses que se van del país, logran buenas posiciones económicas y no se acuerdan del pueblo que los vio nacer.



El mencionado proyecto ya fue celebrado en esta ciudad, y consiste en un laboratorio informático, con 30 computadoras nuevas y de última generación, las que según Lisandro Borjas, Director del Centro Técnico Vocacional “Ciudad de Pamplona”, contribuirán para impartir clases técnicas con mejor calidad. González dijo que todo tiene un valor global de 300 mil córdobas.



El joven profesional ocataleano dijo que durante los seis meses de su estadía en Estados Unidos, junto a jóvenes neoyorquinos realizó varias actividades para recaudar fondos y venir a esta ciudad a entregar todo en pleno funcionamiento. “Conseguimos las 30 computadoras y 2 mil 600 dólares para mejorar las condiciones en la sala donde permanecerán las máquinas”, anotó.



Según Borjas, los 15 muchachos estadounidenses y 17 estudiantes de distintas materias del centro se unieron en un solo esfuerzo, mezclados con experiencias y conocimientos distintos, y todo con el espíritu juvenil.



“En 15 días fabricaron las mesitas para las computadoras. Todo fue hecho con los conocimientos adquiridos en este mismo centro”, describió. Además, levantaron una división, hicieron el cielo raso e instalaron el cableado eléctrico.



Destacó el ejemplo de Alejandro, que con tan poco tiempo fue a realizar un sueño para el centro, “pues ni siquiera lo teníamos planeado por carecer de recursos”.



Agregó: “Este joven ha venido a darle una lección a personalidades de importancia internacional, que son de Ocotal, pero que nunca se han acordado de este pueblo”, comentó.



Hizo un reconocimiento a los jóvenes estudiantes oriundos de aquí, “que aun cuando trabajan para conseguir un peso al día, donaron 15 mediodías para trabajar en la instalación del laboratorio; de Totogalpa no fallaron ni un día, y ellos se financiaban el costo del pasaje”.