Empuje y empeño en servicios empresariales

Es una iniciativa que a menos de tres años de existencia sirve de referencia de éxito y apoyo a la pequeña, mediana y microempresa en Estelí. Se trata de la Compañía de Servicios Empresariales Sociedad Anónima, Cosemsa, que brinda asesoría jurídica empresarial, formación y evaluación de proyectos, así como elaboración de planes de negocios.



Hilario Enrique Reyes, su gerente, dice que además de brindar créditos en distintas modalidades a los microempresarios, también brindan capacitación en estudios de mercadeo, asesoría administrativa y contable.



Quien desea o necesita un crédito, su problema está resuelto, sobre todo en aquellos momentos en que la persona se encuentra con problemas económicos urgentes.



Pero esa entidad no se queda ahí, sino que también brinda asesoría a estudiantes universitarios y a las Pymes. Uno de los objetivos, según Reyes, es incentivar a quienes lo deseen a contar con su propio negocio, y se conviertan en generadores de empleo.



Atención a unas tres mil personas

Cosemsa actualmente atiende a más de tres mil micros y pequeños empresarios y artesanos del departamento de Estelí, quienes han recibido créditos en distintas modalidades. Una de las filosofías de la entidad es no quitar electrodomésticos a los clientes que han caído en mora por algún problema.



Bernardina Castillo Fuentes es una de las microempresarias que dijo sentirse satisfecha con la asistencia brindada. Esta mujer de gran entusiasmo y carisma, se dedica a vender verduras, leña y elabora tortillas.



Al integrarse como una de las beneficiarias de Cosemsa asegura que no sólo ha recibido el financiamiento, sino capacitación técnica y los instrumentos necesarios para elaborar un plan de negocios.



Se fortalecen económicamente

Francisca López, también beneficiaria, señala que todas las capacitaciones recibidas le han ayudado a fortalecerse económicamente. “He progresado un poco y creo que sola difícilmente lo podría hacer”, indica.



López comenzó solicitando créditos semanales, ahora, con un poco de recursos, ya los gestiona para 45 días, y es una de las fundadoras. Una vez que paga un crédito, sin muchas trabas burocráticas asegura que recibe otro para continuar trabajando como pequeña comerciante.



Doña Francisca inclusive asegura que ha recomendado a otros dueños de negocios, y su meta es continuar trabajando con la entidad.



Hilario Enrique Reyes Aráuz indicó que el surgimiento de la entidad obedeció a una necesidad concreta de los pequeños y medianos empresarios, para poder ayudarlos asegurándoles financiamiento, capacitación, asesoría y asistencia técnica, principalmente. La meta es que los microempresarios se expandan y crezcan no sólo en bienes materiales, sino que tengan un incremento en la mejoría de los niveles de vida de ellos y de sus familias.