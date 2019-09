Concluye rueda de negocios para comercio de ajonjolí

EL VIEJO

Con la participación de cuarenta productores representantes de cooperativas, organización y núcleos demostrativos de este municipio, se realizó la segunda rueda de negocios de ajonjolí impulsada por la Cuenta Reto del Milenio, CRM, y el organismo Save The Children.



Los productores ofrecieron a los compradores alrededor de 5 mil 700 quintales de ajonjolí convencional y 720 quintales de ajonjolí orgánico, tras la siembra de unas 700 manzanas en doce comunidades pertenecientes a este municipio.



La productora Naila Amparo, aseguró que las propuestas de precio de las empresas exportadoras y acopiadoras son excelentes, debido a que lo han establecido inicialmente en setecientos córdobas. “Tengo quince años de sembrar ajonjolí, y estoy contenta porque el precio puede alcanzar ochocientos córdobas”, indicó.



Segundo encuentro

Representantes de las cuatro empresas que asistieron a la rueda de negocios se reunieron con grupos de productores, y presentaron sus ofertas y los incentivos que están dispuestos a asumir sus clientes.



No obstante, estos productores no cerraron las negociaciones hasta definir con sus respectivas asociaciones lo que mejor les conviene.



Esta es la segunda rueda de negocios promovida por ambas instancias, las cuales mantienen alianza para apoyar en la comercialización a los productores de ajonjolí.



Además, la CRM nos apoya en la gestión de financiamiento ante la banca privada a los productores que atendemos, y en la elaboración de planes de negocios”, dijo Guillermo Gutiérrez, responsable de comercialización de agro negocios de Save the Children. Anabel García, comunicadora rural de la CRM, dijo que la cosecha de ajonjolí ha mejorado significativamente con asistencia técnica, capacitación y seguimiento a productores organizados en núcleos demostrativos.