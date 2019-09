Peatonal La Calzada estará lista en abril

GRANADA



La popular y turística calle La Calzada, ubicada en el sector este de la colonial ciudad de Granada, estará lista a mediados de abril de este año, manifestó la arquitecta Marcia Arana, directora del proyecto de rehabilitación.



El proyecto que fue dividido en varias etapas, inició hace más de dos años en el costado norte de la Iglesia Catedral, donde inicia la calle, y concluirá con la remodelación de la placita que se ubica frente a la Iglesia Guadalupe.



“Si te ubicás a contar desde donde inicia la calle, te vas a dar cuenta que sumando las intersecciones y las cuadras hay un total de siete bloques, lo que nosotros llamamos fases o etapas, sin incluir la número ocho, que corresponde a la plaza de la iglesia”, manifestó Arana.



Sin embargo, en cuanto a la remodelación de la plaza, la arquitecta expresó que por el momento no tienen diseñado un plan exacto ni período de trabajo, debido a que no ha habido acuerdo en cuanto al financiamiento o desembolso para esa octava etapa.



“Lo único que tenemos es el deseo de hacerlo, pero no sabemos si se va a conseguir el dinero para esa remodelación específica”, dijo.





Acondicionamiento

La arquitecta expresó que cada una de las etapas del proyecto estará acondicionada con pilones para evitar el estacionamiento de los vehículos en el área de paso peatonal, bancas, faroles, árboles, basureros, bebederos y algunos contarán con kioscos que ofertarán información meramente turística de la ciudad colonial.



Las autoridades de la alcaldía municipal, los encargados del proyecto y los mismos pobladores consideran que el proyecto ayudará a aumentar la cantidad de turistas que llegan a la colonial Granada.





Agilizando la obra

Por otro lado, a raíz del incumplimiento en cuanto a la fecha de finalización del proyecto, que se suponía era el 30 de noviembre de 2007, la Asociación de Consumidores y Usuarios del Departamento de Granada (Acugra), presidida por Róger Monterrey, gestionó reuniones en coordinación con los habitantes de la calle, con el objetivo de agilizar la entrega de la obra.



La primera reunión se realizó el 7 de septiembre de 2007 en el Hotel Granada, donde se planteó, principalmente, la inseguridad de los habitantes debido a la oscuridad de la calle y la lentitud del trabajo, que mermaba la cantidad de turistas.



En esa ocasión, los responsables del proyecto se comprometieron a terminar el 30 de noviembre: aceras revestidas, redes técnicas soterradas (energía eléctrica, agua potable, teléfono y cable), drenaje pluvial, revestimiento de piso, colocación de faroles, colocación de tres kioscos, entre otras cosas. Obviamente eso no se cumplió.



Posteriormente, el 3 de diciembre de 2007 se reunieron representantes de Enacal, Unión Fenosa, Enitel, Estesa y Alcaldía de Granada, y según miembros de Acugra, sobresalió la falta de coordinación y un plan improvisado de actividades.



Fue hasta el 17 de diciembre del mismo año, con la presencia del Coordinador del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que el arquitecto Javier Velasco y un nuevo equipo de coordinación del proyecto de rehabilitación acordaron concluir la obra en abril de este año.





Solicitudes de Acugra

A través de un documento, Acugra manifestó que solicitará a la Alcaldía municipal de Granada restringir el paso a vehículos pesados que puedan dañar la calle revitalizada, al fin y al cabo la calle está hecha para transporte liviano; a Enacal, para que emplee un sistema de riego en la calle, al menos una vez al día para evitar las incesantes polvaredas, y a Marena, que aplique sanciones a quienes continúen contaminando el Gran Lago Cocibolca, que se observa al finalizar La Calzada.