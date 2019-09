Movimiento contra abuso sexual pide justicia

GRANADA



Los miembros del Movimiento contra el Abuso Sexual demandan justicia en el conocido caso del adolescente Y.R., de 15 años, quien supuestamente fue violado por su profesor en abril de 2007.



Los demandantes exigen al Ministerio Público de Granada que agilicen los trámites legales para que el caso pase lo más pronto posible a los juzgados y que no se estanque, según ellos, como sucedió en la Policía, donde estuvo hasta noviembre del año pasado.



Victoria Miranda manifestó que los delitos de abusos sexuales deberían ser castigados enérgicamente para evitar que continúen, sobre todo en centros de formación académica, como lo es el Intecna.



“Tenemos información de que hay un acuerdo para que los directores del Instituto reintegren al violador para que este año venga a dar clases, lo que es completamente incorrecto”, manifestó Miranda.





Exigen respeto a derechos de alumnos

Según ella, resulta contradictorio que la Asociación de Educadores de Nicaragua (Anden) diga que lucha por los intereses de los profesores y no respeta los derechos de los alumnos.



“Cómo es posible que Anden tenga como secretario general del sindicato de maestros a este profesor que abusó de un estudiante y que por su situación económica fue ignorado”, expresó.



Como parte de las acciones tomadas, los líderes del movimiento dijeron que están gestionando el apoyo del jurista Sergio García Quintero, quien los asesoró en el proceso legal en contra del padre Dessi en Chinandega.





Respuestas obtenidas

Miranda también expresó que por parte del Instituto la única respuesta que han recibido fue la destitución de dos profesores que apoyaban al muchacho y denunciaban el comportamiento del profesor.



“Tenemos la sospecha de que van a sustituir a uno de los profesores por el violador, pero eso lo vamos a saber ciertamente a través de los medios”, señaló.



En cuanto al Ministerio Público, dijo que “aparentemente nos abren las puertas, pero no nos prestan una copia del expediente para también llevar el proceso, y eso nos pone en alerta, pero vamos a continuar en la lucha”, concluyó.