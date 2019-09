Siguen quejas de sindicalistas de Masaya

Colaboración

Por medio de un pronunciamiento, los directivos sindicales que conforman la comisión negociadora del convenio colectivo, ante la Alcaldía de Masaya, reflejaron una enérgica protesta de los trabajadores contra sus empleadores.



El alcalde Orlando Noguera, pretende, según el documento, implementar al personal de la administración, la extensión de los días y horas laborables. A juzgar por el convenio colectivo de las partes en conflicto, se establece que las labores son de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y no de lunes a sábado hasta el mediodía, como pretende la comuna.



“Otra problemática que atravesamos es que al personal de barredores de la calles se les quiere imponer doscientos metros más de cobertura”, reclamó Fabio Tórrez, secretario general de los sindicalistas de la comuna, aduciendo que lo plasmado en el convenio colectivo y la ley laboral, es dos mil ochocientos metros de barrido, y no tres mil metros como desea la contraparte.





Mitrab ya conoce la situación

“El Ministerio del Trabajo (Mitrab), ya tiene conocimiento de todas las violaciones laborales de las que hemos sido objeto. Por tanto, consideramos que no se puede seguir violentando los decretos- ley. Iremos hasta las últimas instancias. Esperamos, por la estabilidad laboral, que el Mitrab ampare el escrito introducido, ya que el alcalde no responde a nuestras demandas”, recalcaron los trabajadores.



Nubia Solórzano López, directora administrativa de recursos humanos, sostuvo que se está trabajando paulatinamente para resolver las dificultades. “En dos o tres años de administración edilicia, no se pueden superar todos los problemas. Sin embargo, ellos (los sindicalistas) deben de reconocer los avances significativos que ha llevado el alcalde Noguera”, agregó la funcionaria. Asimismo dijo que, auque no hay nada firmado, los trabajadores sabían de antemano las medidas a implementar.