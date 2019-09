Fondo finlandés está a punto de perderse

JUIGALPA



El fondo de 1.2 millones de dólares aprobados por Finlandia para los veinte municipios de Boaco, Chontales y Zelaya Central, para este año se encuentran en riesgo, tras la cancelación del contrato laboral de los técnicos del Programa de Gestión Municipal (Progestión).



Esta medida, que afectó a todo el personal de Progestión de la Oficina Regional del Inifom y Boaco, ha generado incertidumbre entre las alcaldías beneficiarias y la Asociación de Municipios de aquel departamento, que destinaría fondos para la sostenibilidad de los proyectos en ejecución durante los últimos tres años, debido a que en 2008 finalizaba el programa.



Los municipios de los tres departamentos que recibían fondos de Progestión, han tenido grandes avances en los temas de fortalecimiento institucional municipal, desarrollo económico local y descentralización.



La directora ejecutiva de la Asociación de Municipios de Boaco, ingeniera Lucía Sequeira, expuso que desde el año pasado se dieron algunos problemas en torno al Manual de Normas y Procedimientos, lo cual tensionó la situación a tal punto que se atrasaron desembolsos, firma de adéndum de convenios y las rendiciones de cuentas.



Destacó Sequeira que ante este desacuerdo, representantes de Finlandia habrían dicho: “Si no hay acuerdo, no hay dinero para el 2008”, lo que pone en riesgo el desembolso del presupuesto e incluso podría ser que el programa concluya antes del tiempo previsto.



Añadió que en este sentido se espera que en diciembre se suavizara la situación, “pero después que regresamos de vacaciones recibimos la sorpresa de que todos los funcionarios del programa, que estaban en la oficina de Boaco, fueron despedidos, lo cual es una lástima, porque es un potencial que estaba capitalizado”, comentó la ingeniera Lucía Sequeira.





Medidas de ahorro

Con el propósito de ahorrar lo más que se pueda en la recta final de Progestión, se tomó la decisión de no renovarles el contrato laboral a los asesores locales para destinar esos fondos a la ejecución de proyectos en los veinte municipios de la región que atiende el programa, explicó el licenciado Arístides Gómez Machado, director territorial de Inifom.



De acuerdo con el convenio rubricado entre los gobiernos de Nicaragua y Finlandia, el programa finaliza en junio de 2008, y ya no era necesario mantener trabajando a los nueve técnicos ubicados en la oficina de Boaco, la secretaría técnica y en la sede regional de Inifom.



Manifestó el licenciado Gómez Machado, que la reestructuración del personal no obedece a ningún despedido, como se ha mal interpretado en algunos medios.



Planteó el titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, que esta medida no afectará en nada el funcionamiento de las Asociaciones de Municipios de Boaco y Chontales, porque la sostenibilidad es respaldada por las contrapartidas que hacen los alcaldes desde sus presupuestos municipales.



A pesar que Progestión es de mucha importancia para las municipalidades, su cierre no genera incertidumbre en cuanto a recursos económicos se refiere, ya que el Gobierno Central a través de Inifom le asignó a los 20 municipios de Boaco, Chontales y Zelaya Central, más de doscientos millones de córdobas en transferencias municipales.



Reconoció los aportes sustanciales del programa de gestión municipal en materia de sostenibilidad en las alcaldías, fortalecimiento institucional, descentralización y modernización de algunos servicios que le ofertan a los contribuyentes.