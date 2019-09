Mantenimiento a vía de Acoyapa a San Carlos

SAN CARLOS



Aunque el refrán reza hasta no ver no creer, la reparación de los puntos más críticos de la carretera Acoyapa-San Carlos, única vía de comunicación terrestre a Río San Juan, la cual realmente es una trocha, podría arrancar en los próximos días, anunció el nuevo delegado de transporte terrestre, Mauricio Gaitán.



Según Gaitán, están en proceso de contratación de módulos de construcción en Acoyapa para darle mantenimiento a tres tramos de la vía, uno comprendido entre Acoyapa-Pájaro Negro, otro Pájaro Negro-San Carlos y de Pájaro Negro a El Almendro.



El nuevo delegado de transporte aseguró que cuentan con 9 millones de córdobas para reparar “al menos los puntos más críticos” de la vía.



“Compartimos la preocupación de todos los riosanjuaneños y se ha estado gestionando hasta conseguir esos fondos, será una realidad lo que tanto está demandando la población que al menos se reparen los baches mientras arranca el proyecto grande de reconstrucción total que es lo que anhelamos todos”, manifestó Gaitán.





Regular, controlar y gestionar

El funcionario reconoció lo complejo que es el transporte, pero dijo estar en la disposición de regular y controlarlo, “que se aplique la ley y que “los transportistas no se aprovechen del mal estado de la carretera para no brindar el servicio que se merece el usuario, estamos conscientes de la situación de la vía de comunicación, pero no deben abusar sobrecargando las unidades o parqueándose una y hasta dos horas donde no corresponde”, apuntó.



Gaitán se comprometió al asumir el cargo a tratar integralmente el problema de transporte y confió en trabajar en unidad con el sector y con las cooperativas que los representan.



Anunció que a finales de este mes el ministro de Transporte e Infraestructura dará atención a la licitación del proyecto de carretera para dar paso a la contratación de la empresa y el inicio de la obra.