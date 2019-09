Cortas de Carazo

COLABORACION



Desfiló sólo con los chicheros

Los liberales están muy activos en Carazo lanzando a sus precandidatos en busca de la codiciada Alcaldía de Jinotepe. Uno de los aspirantes es Julio Hernández, ex vice alcalde y dueño de la Radio Stereo Sur, otro es Julio Silva, dueño de una ferretería y un tercero es Francisco Blandino, quien desfiló sólo con tres simpatizantes y chicheros hasta la casa de campaña del PLC. Eduardo Avilés, ex delegado de Telcor, y Miriam Álvarez, líder evangélica y ex directora del hospital, también aspiran a la silla edilicia.





Fiebre de precandidatos

En Diriamba, Erick Mendieta, César Echaverry, Otto Vanegas; en San Marcos Francisco Ortega, Yadira Barbosa y Tomás Ramos; En La Paz, ingeniero Enrique Potosme, ex alcalde en tiempos del gobierno de Alemán, a quien según los paceños parece que le gusta el cargo. En Santa Teresa el ex alcalde Porfirio Cortés y por el FSLN, el contador Iván Linarte. Cortés es criticado porque en su pasada administración hizo poco y fue investigado al quemársele una camioneta de la Alcaldía en su propia casa; Luis Blandino es otro aspirante para la Alcaldía de El Rosario. En Dolores se menciona únicamente al comerciante Ramón Martínez y a Juan Vargas.





Fallece viuda de Adolfo Báez Bone

Falleció en la ciudad de Jinotepe, a la edad de 82 años, la señora Lilliam Cruz, viuda del teniente Adolfo Báez Bone. Fue sepultada el 10 de enero. Báez Bone, después de una fallida conspiración contra Somoza García, un 4 de abril de l954, fue asesinado por guardias nacionales en los cafetales de Carazo. En la década de los años 80, su hijo Arturo David Báez cayó en combate con la Contra en defensa de la revolución, su hermano, Eduardo, es creador de la Fundación Para Niños Lectores.





Discuten plan de cooperación

Durante dos días en el hotel Casa Mateo de Jinotepe, técnicos y representantes en agencias cooperantes de Holanda, Suiza y Noruega discutieron la formación del marco conceptual sobre gestión de riego de las redes de Acción Conjunta de las Iglesias ACT en Centroamérica. En Nicaragua, ACT la conforman el Cepad, Cieets, Acción Médica Cristiana y la Iglesia Luterana. Por el Cepad asistió al evento Aydalina Moraga. Delegados de Guatemala, El Salvador, Honduras y Managua intercambiaron experiencias de prevención, mitigación de reducción de riesgos y acordaron continuar trabajando unidos ante los desastres. Jerónimo Giusto, ex Director del Sinapred, reconoció que ACT Nicaragua ha desempeñado un papel fundamental en la prevención de vidas humanas en la riberas del Río Coco al contar con un excelente sistema de comunicación.