Se declara estafado por rifa de Canatur

Un comprador de acciones de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) se declaró estafado por la rifa que dicha Cámara hizo de un terreno veraniego en la playa Gran Pacífica, pues adquirió cuatro acciones a 50 dólares cada una, y el sorteo jamás se llevó a cabo.



Según el quejoso, doctor Noel Escobar Corea, los vendedores de acciones dijeron que la rifa se efectuaría el 19 de junio de 2007, pero pasó el tiempo y nadie da razón de los resultados.



Al llegar a las oficinas centrales de Canatur, le manifestaron que el sorteo se reprogramó para el 19 de diciembre. Pero diciembre también pasó de noche, y al doctor Escobar le siguieron dando --según dice-- explicaciones “chuecas”, como decir que la encargada de efectuar la rifa se había enfermado.



“No es mucho lo que invertí, son 200 dólares, pero me cuestan y no los invertí en esta rifa para escuchar repugnancias como las que vertió un funcionario de la oficina central, identificado como Alfredo, a quien considero un energúmeno, porque cuando le dijeron que buscaba repuesta de la rifa, dijo que estaba ocupado y no estaba atendiendo este caso, por lo que tuve que contrarrestar su actitud y manifestarle que me sentía estafado porque mi dinero seguro que estaba en un banco ganando intereses, y si decidían regresarme la plata no me iban a dar los intereses”, señaló el quejoso, quien también es delegado del Consejo Supremo Electoral.