Familia matagalpina lamenta “no haber encontrado justicia”

Familiares del joven Guillermo Ortez Molina, quien fuera asesinado de 21 puñaladas en su casa de habitación el 29 de mayo de 2007, se encuentran indignados por la reciente resolución emitida por el Ministerio Público, donde deja en total libertad al principal sospechoso del crimen. El ingeniero Daniel Ortez Molina, quien se ha puesto al frente del proceso para que se haga justicia por el asesinato atroz cometido en contra de su hermano, aseguró que desde octubre, el Ministerio Público había dado una primera resolución donde se mandaba a archivar las diligencias por falta de mérito, por lo que tuvieron que apelar a esa resolución para evitar que el crimen quedara en la impunidad.



Pero la “gota que rebasó el vaso” y que los obligó denunciar el caso ante el Fiscal General de la República, la jefatura nacional de la Policía Nacional y ante la ministra de Gobernación, fue una segunda resolución emitida el 10 de enero por el Ministerio Público, que deja al principal sospechoso del crimen libre de toda culpa.





“No hay mérito, proceda usted”



La resolución --firmada por el fiscal departamental, Richard Lara--, dice textualmente: “…a usted señor Daniel Ortez Molina, para que sea de su conocimiento, que en base a denuncia interpuesta por usted en esta delegación municipal de la Policía Nacional de Matagalpa, según expediente fiscal Nº 1006-61207JD, en el que se investiga al ciudadano (…) se ha dictado resolución fiscal, la que en sus partes contundentes establece: De conformidad con lo expuesto y el artículo 255 CPP, se procede a confirmar la falta de mérito de la presente causa para ejercer la acción penal y su archivo definitivo (…) notifíquese”.



“Agrega el fiscal que eso no afecta que la víctima ejerza la acción penal directamente. A simple vista me está diciendo que haga justicia por mi propia mano, ya que he buscado todos los medios legales y la justicia no aparece por ningún lado”, se lamentó el denunciante, quien ante este corresponsal se presentó acompañado de su hermano.



Lo anterior obligó a que el recién pasado 11 de enero, los afectados enviaran una carta al doctor Julio Centeno Gómez, a la comisionada general Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional y a la ministra de Gobernación.



“Nosotros nos sentimos agraviados, ofendidos y violentados en nuestros derechos ciudadanos y constitucionales, pues se supone que todos somos iguales ante la ley. Después de siete meses del asesinato de nuestro familiar no se ha hecho justicia por parte de las instituciones correspondientes”, se quejaron los denunciantes.



Los afectados también se presentaron a la delegación regional de la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar la falta de justicia para castigar al asesino de su ser querido.