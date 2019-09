Un alcalde exitoso en Ocotal

OCOTAL



Desde su escogencia como candidato, Marciano Berríos Sevilla no gozó de la simpatía en la dirigencia local de su partido, el FSLN, ni fue esperado en la alcaldía como el triunfador; no obstante, la población que lo quería lo llevó a ese lugar con una amplia mayoría no alcanzada por sus antecesores.



Además, como alcalde, es el primero que ha gobernado sin una bancada partidaria que le haya votado en mayoría algunas de sus iniciativas, y silenciosamente ha sabido salirle al paso a conspiraciones fraguadas por personeros de su mismo redil partidario, que lo han querido destituir por considerarlo “un inepto en la gestión”. Su humildad ha sido la contrabalanza para no dar lugar a batallas políticas, pues es un hombre que ni es capaz de subir el tono, mucho menos soltar un exabrupto.



Como la parábola “por sus frutos los conoceréis”, presentará en el próximo cabildo la cosecha que, en algunos aspectos, sienta récord en la gestión municipal, que ha impulsado con su eslogan de “Ocotal bonita... con participación de su gente”.





Destacado

No ha recurrido a la publicidad para echarse flores y perfumes. Aun así, en 2007,el organismo Ética y Transparencia calificó a esta alcaldía como la segunda mejor del país. Así, Berríos entrega un alto rédito político al FSLN, que espera se lo reconozcan.



“Tenemos la esperanza, la expectativa, que hay todo un proceso en el partido, alrededor de valorar los avances que puedan haber (...) y sopesar que las fortalezas, para nosotros, son las que se concretizan en obras de desarrollo del municipio”, comentó el alcalde Berríos.



Ha consumido tres años de su período, y las inversiones totalizan 50 millones 840 mil 435 córdobas. Sus planes anuales registran un sostenido incremento hasta sobreduplicar en 2007 el nivel alcanzado por su antecesor.



En el trienio ha manejado una masa financiera de 87 millones 879 mil 315 córdobas, revelando una alta capacidad de ejecución presupuestaria. Y para que no quedara duda de su honestidad, su administración creó la auditoría interna, que cotidianamente fiscaliza las operaciones contables, con el visto de la Contraloría General de la República.





Por el desarrollo sostenible

El 25.40 por ciento de ese presupuesto fue destinado al mejoramiento de la red vial: se destaca el adoquinamiento de calles de barrios históricos y el acceso a sectores periféricos. En segundo lugar, la administración Berríos apostó por el fomento de la economía microempresarial, destinando recursos revolventes por encima de los siete millones de córdobas, un elemento novedoso en el municipalismo.



Sobresalen inversiones en la infraestructura deportiva, donde se destaca el nuevo estadio de béisbol, que por sus dimensiones y diseño constructivo se inscribe para ser incluido en el menú de las grandes ligas nacionales. La ampliación del nuevo mercado es otra de las obras relevantes, con dotación de mejores servicios públicos.



En el drenaje pluvial invirtió 5 millones 601 mil 250 córdobas, una de las demandas más fuertes para darle seguridad a la ciudad durante los inviernos lluviosos.



El fortalecimiento institucional de la alcaldía es otro de los rubros que ha absorbido una importante inyección de recursos. En esta área es notorio el rescate arquitectónico y ampliación del histórico edificio de la comuna, el mismo que utilizó la marina estadounidense para dirigir la guerra contra el General Augusto C. Sandino entre 1927 y 1933.



Sobrepasó las expectativas en la educación, donde ha privilegiado la formación técnica para jóvenes de escasos recursos, que buscan un oficio para insertarse con ventaja al mercado laboral, y para ello, amplió las opciones de equipamiento e infraestructura del Centro Técnico Vocacional “Ciudad de Pamplona”, con la inversión de 3 millones 879 mil 050 córdobas.



El saneamiento ambiental también recibió 2 millones 265 mil 357 córdobas, que incluyó la construcción de un relleno sanitario para la disposición final de los desechos sólidos y construcción de pozos sépticos en sectores inconexos del alcantarillado. Se agrega la donación de dos camiones recolectores y una pala mecánica por parte de la Unión Europea.





Y contribuyentes duplicaron sus aportes

La administración Berríos ha sido sensible ante la necesidad de mejoramiento de viviendas de familias en extrema pobreza, y principalmente en la reparación de daños causados por inundaciones y vendavales, fenómenos recurrentes en la zona. En este componente de bienestar social alcanzaron beneficios personas con capacidades diversas.



Crecieron los ingresos corrientes, pues los contribuyentes duplicaron sus aportes tributarios a niveles históricos, que a la vez reflejan la creciente actividad comercial en esta cabecera departamental. La administración anterior recaudó 7 millones y medio de córdobas, pero ésta ha recaudado 14 millones y medio.



Estos logros “son nuestra tarjeta de presentación ante la cooperación externa y la solidaridad de organismos y ciudades hermanas de España, Alemania, Francia e Inglaterra, que nos han acompañado en el desarrollo del municipio desde los tiempos de la Revolución Sandinista”, concluyó el alcalde de esta Sultana del Norte.