Colegios de Chontales listos para año lectivo

CHONTALES

El Ministerio de Educación inició las condiciones en todas las escuelas de Juigalpa, en la antesala del año lectivo 2008, al distribuir el material didáctico, textos educativos y los granos básicos para garantizar a los alumnos la merienda escolar. Aunque la profesora Margarita Aguilar García, titular del Mined en Juigalpa, no detalló la cantidad de alimentos asignados por el PIN Escolar, habrá una cobertura mayor a la de años anteriores, porque todos los centros urbanos y rurales recibirán su abastecimiento de acuerdo con la matrícula.



Resaltó Aguilar García la calidad de los alimentos y en especial la de frijoles, debido a que el año pasado las madres de familia se quejaron bastante ante el endurecimiento del grano que pasaba hasta seis horas en el fuego y no suavizaba.





Frijoles duros

A criterio de la delegada municipal de Educación, el problema se originó porque la encargada de preparar los alimentos no acató las recomendaciones del técnico del PIN-Escolar. “Antes de poner la porra al fogón, el frijol se tenía que lavar con agua caliente, pero por el tiempo nadie hacía esto”, explicó la profesora Margarita Aguilar García.



La asignación alimentaria por cada centro consiste en arroz, frijoles, aceite, azúcar, cereal, maíz para las tortillas y la mejora en la dieta de los alumnos dependerá de los padres de familias.



Motivó la funcionaria de educación pública a los padres de familias para que apoyen en la preparación de los alimentos a los maestros, porque de ellos va a depender que a sus hijos se les garantice la merienda escolar.