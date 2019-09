Reportan matrículas normales en Estelí

Funcionarios del Ministerio de Educación del departamento de Estelí, desde el 22 de enero, fecha en que según el calendario escolar comenzó el proceso de matrículas para los estudiantes de primer ingreso, realizan supervisiones en todos los centros de enseñanza primaria y secundaria, a fin de asegurar que los trámites sean gratuitos.



La maestra Ángela Cano dijo que no han encontrado anomalías como cobros que pudieran alterar el curso de dichas matrículas.



Destacó que los padres de familia deben acompañar a sus hijos para llevar a cabo el proceso en los casos de reingreso. También dijo que aquellos muchachos que no cuentan con toda la documentación por algún problema serán atendidos de forma provisional mostrando los boletines del año cursado.



Esos documentos son aceptados siempre que no tengan borrones o manchas de alteración.



Para este año la meta de las autoridades del Ministerio de Educación es integrar a las aulas a cerca de 70 mil muchachos, para la enseñanza preescolar, primaria y secundaria en las distintas modalidades.



En 2007, según la profesora Angelita Cano, delegada departamental de esa entidad del Ministerio de Educación en Estelí, cerca de 57 mil muchachos culminaron sus estudios.



En el presente año, la meta es retener en las aulas a todos los 70 mil y obtener un rendimiento académico a nivel general no menor del 92 por ciento.