Colegio San Luis Beltrán abre preescolar y técnico superior

El Colegio San Luis Beltrán, fundado en 1962 por la orden de predicadores dominicos, a partir del año lectivo 2008-2009 que iniciará el próximo cuatro de noviembre, establecerá la enseñanza preescolar con el método Montefori, el cual fomenta creatividad, participación y aprendizaje de los niños.



Para Reina Santamaría, directora académica del centro de enseñanza, este método permite el desarrollo integral de los menores de edad, quienes adquieren conocimientos mediante el vínculo con los educandos. Añadió que matricularán a sesenta preescolares, a como lo establece la Ley General de Educación.





Que aprendan en el contacto

“Antes nos educaban con un método para guardar en la memoria, ahora trataremos que los pequeños aprendan en el contacto con la sociedad en general y la naturaleza. Esta técnica favorecerá la autoestima y el potencial creador de los menores de edad”, expresó la docente.



Santamaría, quien guía a personal capacitado junto al sacerdote dominico Óscar Valderrama, director del Colegio San Luis Beltrán, anunció que utilizarán el mismo método en el primer grado de primaria, la cual impartirán de forma completa este año.





Colegio de calidad

Este colegio, considerado uno de los excelentes de Chinandega, atiende una matrícula de 650 alumnos de primero a quinto año de secundaria, técnico medio en administración y programación de microcomputadoras y contabilidad.



La profesora Santamaría atribuye el prestigio del Colegio San Luis Beltrán a la extraordinaria dirección del padre Valderrama, así como al esfuerzo y calidad del equipo de docentes y personal administrativo.



“Seleccionamos rigurosamente a nuestro personal y aplicamos normas firmes en cuanto a disciplina y aprendizaje del alumnado. Tomamos en cuenta a los padres de familia, pilar fundamental en la educación de sus hijos”, expresó la educadora.



Hace tres años este centro educativo renovó los programas de educación curricular establecidos por el Ministerio de Educación en algunos colegios previamente seleccionados.





Educación integral

La directora académica anunció entusiasmada que a partir de este año los docentes de Lengua y Literatura lograrán que los estudiantes dominen la lectura e interpretación para que se expresen con facilidad y calidad de forma oral y escrita.



En cuanto a Matemáticas, Santamaría dijo que los profesores de esta materia conseguirán que los alumnos las asimilen para aspirar a carreras universitarias y técnicas, principalmente las relacionadas con las ingenierías.



De esta forma, el Colegio San Luis Beltrán, formará bachilleres de excelente calidad con capacidad para aprobar exámenes de admisión en las universidades más prestigiosas del país.



“De acuerdo con nuestras posibilidades, desde hace cuatro años nuestro centro asigna una cantidad de becas a los tres mejores alumnos de las escuelas públicas de Chinandega. Este año gestionamos fondos para mantenerlas”, dijo la profesora.





Ex alumnos unen esfuerzos

Elogió el esfuerzo de la directiva de ex alumnos presidida por el altruista médico Jesús Morales e integrada por Yaudí Mairena, Ramiro López, Fernando Santamaría, entre otros. Estos profesionales junto a otros apoyan con becas y a fines de febrero celebrarán la cuarta promoción histórica por lo que convocan a los veteranos bachilleres.



Por las aulas de este centro pasaron profesionales como el actual Procurador de la República, Hernán Estrada Santamaría; el ex jefe de la Policía Nacional Franco Montealegre Callejas; el periodista y abogado Roberto Larios, el comisionado mayor Aldo Sáenz Ulloa, entre otros.





Técnico superior sabatino

A partir de este año en la modalidad sabatina funcionará en el Colegio San Luis Beltrán el técnico superior de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas (Eiagr) que también es regentada por la orden de predicadores dominicos.



Para tal fin el rector de esa casa de estudios, padre Gregorio Barriales, sostuvo una reunión con ex alumnos que habitan en los departamentos de León y Chinandega.



La profesora Reina Santamaría dijo que en el futuro establecerán aquí la carrera de ingeniería agrónoma, legitimada por la Eiagr, una de las mejores del país.