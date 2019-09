Abogados granadinos se quejan de juez

La Asociación de Abogados Litigantes del municipio de Granada emitió un documento dirigido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en que el que denunciaban el mal comportamiento del juez civil de Distrito de Granada, Abelardo Pérez Vega.



Según el presidente de la Asociación, Valentín Barahona, desde el 2003, fecha en que asumió la judicatura el juez Pérez, ha habido muchos problemas que se han venido agravando en los últimos tiempos.



“Al principio nosotros pensábamos que se debía al exceso de trabajo y a la falta de personal, pero ni siquiera con la incorporación de más trabajadores se logró mejorar”, manifestó Barahona.



No agiliza trabajo

Algunos de los problemas a los que se refieren tienen que ver con la retardación de justicia, ya que, según ellos, los juicios laborales y ejecutivos tardan igual que los ordinarios, hay constantes confrontaciones con otros abogados y jueces y una supuesta incompetencia del juez que no agiliza el trabajo.



Los abogados también denuncian que las notificaciones no se realizan por el orden de la emisión de autos, sino por la condición de proximidad y amistad que tiene el juez con las partes.



Versión del juez

Al respecto, el juez Pérez expresó que hay un serio inconveniente en hacer las notificaciones, debido a la falta de vehículo para movilizarse, “hay ocasiones en que he tenido que prestar mi carro para que puedan hacerlas, e incluso en algunos momentos he ido yo mismo”, aseguró el juez.



El juez explicó que tal pronunciamiento se debe simplemente a un problema de tipo personal que uno de los directivos de la Asociación tiene en su contra: “Ese abogado tiene desacuerdos con un magistrado de la Corte Suprema y como yo tengo buenas relaciones de trabajo con él, este abogado ha emprendido en mi contra”, manifestó.



Por su parte, Roberto Zamuria, miembro de la Asociación, concordó con Barahona y manifestó que los abogados son víctimas de maltrato de parte del juez, quien “carece de respeto e imparcialidad”.



Parte de dicho pronunciamiento dice textualmente: “El titular del juzgado carece de la madurez y temple necesario para impartir justicia, lo que lo ha llevado a confrontaciones con colegas que han trascendido las oficinas del Complejo Judicial. En estos momentos hay denuncia en la Policía Nacional por amenaza de muerte cometida por el judicial en contra de otro funcionario del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur”. Éste fue firmado por 54 abogados.



El juez Pérez también explicó que se reunió con algunos miembros de la Asociación para conversar sobre las debilidades de su judicatura y hacer propuestas de trabajo, “hablamos sobre la jurisdicción voluntaria, las notificaciones, la búsqueda de expediente y la contratación de dos proyectistas de sentencia en apoyo para agilizar los trámites”.



Sin embargo, supimos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, conoce del caso y que está haciendo las averiguaciones sobre el comportamiento y desempeño del juez Abelardo Pérez.