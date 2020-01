Detectan cólera porcina en Tola

TOLA



Varios casos de cólera porcina fueron descubiertos por técnicos del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, en el municipio de Tola. Esto obligó a autoridades de esta entidad a iniciar desde el lunes un programa especial de vacunación en todo el departamento.



Lo anterior lo confirmó el técnico agropecuario José León Calderón, quien junto al veterinario Wilmer José Juárez, explicó a los matarifes de cerdo de Rivas lo que está sucediendo en Tola para que no compren animales en ese municipio.



De acuerdo a palabras de Calderón, el brote de cólera lo descubrieron el nueve de enero en la comarca La Junta, y a la fecha en dicho lugar ya contabilizan 13 casos. De igual manera, detalló que ya han sacrificado estos cerdos, para evitar que el virus del cólera se propague.





No amenaza salud de consumidores

En la jornada especial de vacunación trabajarán dos brigadas integradas por 30 personas, y a ellos se sumarán diez que laboran en el grupo de vigilancia sanitaria del Magfor. Según Calderón, la denominada cólera porcina o peste porcina clásica, es una enfermedad infecciosa de origen viral, considerada la afección más severa que padecen los cerdos.



A la vez detalló que el virus no afecta a las personas que consumen carne de un cerdo infectado, pero lo ideal es que se evite. “Una vez que el virus ataca a un cerdo, éste muere entre una y dos semanas después del contagio, pero no es letal para las personas que han consumido carne de un animal infectado”, explicó.



Según registros del Magfor, dicha enfermedad se descubrió por vez primera en Nicaragua en 1974, y en 1997 el departamento de Rivas fue declarado libre de cólera porcina. Fue en 2001 que la enfermedad retornó a la Ciudad de los Mangos, y a la fecha no se ha podido erradicar.





Contagioso y fácil de detectar

Según los técnicos del Magfor, una puerca enferma puede trasmitir el virus a toda su descendencia, y pocas veces logran sobrevivir. Añadió que entre los síntomas se encuentran: diarrea y fiebre. Los animales permanecen echados y se les nota tristes, le brotan manchas rojas en el cuerpo y pierden el apetito.