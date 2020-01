Taxistas de Ocotal paralizan labores

OCOTAL



Una minoría de taxis continuaba laborando ayer jueves, en tanto la mayoría de las 150 unidades paralizaron sus labores porque sus concesionarios están inconformes con la tarifa básica de ocho córdobas, que les aprobó el Concejo el martes último, en vez de los diez que exigen.



Tupac Rojas dijo que las dos cooperativas, “Ileana Morice” y “Monte de los Olivos”, consensuaron la huelga para presionar a los concejales y obligarles a reconsiderar el acuerdo, porque el monto fijado no les resuelve en nada para cubrir los costos operativos y el margen de ganancia que persiguen obtener diariamente.



“Vamos a suspender la huelga hasta que logremos el objetivo, que es que nos aprueben (la tarifa de) los diez córdobas parejos, para poder paliar la situación económica que tiene el gremio”, expuso.



Argumentan que no es culpa del transporte selectivo que la gasolina en esta ciudad sea una de las más caras de Nicaragua, casi 25 córdobas el litro. “Si el Concejo quiere que cobremos ocho córdobas, entonces que subsidie a los 150 taxis con dos galones de gasolina por día”, propuso.





Alcaldía podría poner buses

Por su parte, el alcalde Marciano Berríos Sevilla recordó que el Concejo no buscaba incrementar la tarifa que actualmente es de siete córdobas. “No olviden que de todas maneras, la Ley General de Transporte deja libre que después de esa tarifa básica, el taxista, en mutuo consentimiento con el usuario, pueda negociar el valor por distintas razones”, explicó.



Respecto a la huelga, el edil manifestó que el procedimiento correcto que deben seguir los concesionarios inconformes es recurrir de revisión ante el mismo Concejo, tal como lo establece la Ley de Municipios.



“Allí veremos si valoramos una revisión de lo que se decidió”, acotó, y añadió que la política de su gobierno municipal no es afectar con tarifas altas a los sectores más pobres que viven en los barrios periféricos de la ciudad.



Usuarios de Pueblos Unidos, uno de los barrios más retirados del centro, se han quejado ante la propia alcaldía por las tarifas exageradas que cobran los taxistas, de hasta 15 córdobas por persona.



El alcalde dijo que ya se escuchan sugerencias de alternativas de solución al transporte intramunicipal, por ejemplo, de que la Alcaldía disponga de buses para los barrios, con una tarifa social que beneficie a los sectores más desposeídos.