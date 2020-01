Obispo Mata llama a reos “a no recaer”

Un llamado a una reconversión espiritual profunda no sólo del “diente al labio”, sobre todo en estos días de la Cuaresma, hizo a los privados de libertad recluidos en el Sistema Penitenciario Regional “Puertas de la Esperanza”, el Obispo de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara.



Al celebrar la misa de inicio de la Cuaresma este miércoles de cenizas, el religioso dio una pormenorizada explicación sobre lo que significa para los cristianos este día, que es la resurrección espiritual del ser humano.





“No a bodegas de hombres”



“La iglesia no quiere que haya aquí bodegas de hombres, y que cuando salgan en libertad a los pocos días vayan a delinquir, como ha sucedido hasta ahora, que a la semana de retornar a sus lugares, cometen peores delitos que los que ya tenían”, acotó.



A la actividad asistieron autoridades de la Policía, del Poder Judicial y privados de libertad. Mientras se desarrollaba la misa, un grupo de activistas y funcionarios de la Asociación Nicaragüense de los Derechos Humanos realizó una rápida visita a varios pabellones, entre éstos el de las mujeres, en donde constataron que a los privados de libertad las autoridades les respetan sus derechos humanos.





Evitar recaer

El obispo en su homilía fue duro con aquellos reos que “luego de salir en libertad vuelven a caer en acciones delictivas”, señalando que “las enseñanzas de estar en la cárcel lejos de sus familias y pasando limitaciones, no les penetró en el corazón y la maldad la colocan por encima de todo”.



Les advirtió que a la luz de la experiencia que los reos pasan, y que “es dura ciertamente, debe humanizarlos y la Cuaresma debe servir para la reflexión”.