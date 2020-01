EPN “secuestra” muelle municipal de El Rama

El Rama



En horas de la mañana de este jueves, el juez de Distrito Civil de El Rama, Carlos Gaitán, se presentó a las instalaciones del Muelle Municipal de El Rama, en compañía de un dispositivo policial para ejecutar un secuestro preventivo de las instalaciones a favor de la Empresa Portuaria Nacional, EPN.



El juez llegó acompañado del gerente de Puerto El Rama, Marcos Gradys. Según Gradys, el muelle se le había cedido a la alcaldía después del huracán Juana, en 1988, por mutuo acuerdo entre el entonces alcalde Alejandro Balmaceda y las autoridades de la EPN de esa época.



El acuerdo se originó cuando un organismo internacional donó el material y la construcción de las instalaciones del muelle municipal, y los administradores portuarios cedieron la administración. Hoy la EPN lo está reclamando. Según Gradys, la plana para pasajeros está al borde de colapsar, las calles y andenes están destruidos, el alumbrado público dañado y no existe ornato en un lugar turístico donde convergen personalidades nacionales e internacionales.



“Debido a estos daños y perjuicios a este local, que es propiedad de la EPN, yo me reuní con el señor alcalde para tratar esta situación, pero no me dio ninguna respuesta”, expresó Gradys. “Por esta situación fue que decidimos abrir un juicio legal. Lo primero que hicimos fue un secuestro preventivo y dejamos un depositario en las instalaciones del muelle de pasajeros”, informó el funcionario.





Alcalde dice que es movida política

El alcalde liberal Róger Araica dijo al respecto que la actitud de Gradys obedece a un revanchismo político. “No hay tal daño en las instalaciones, se aprovecha este señor del momento en que están en el poder, y como no somos sandinistas, es ahí el problema. Lo que realmente quieren es el derecho de administrar el muelle, es todo”, se defendió.



Agregó que prueba de que es una jugada política, el gerente de la EPN-El Rama llegó a las instalaciones con un grupo de personas identificadas como miembros del Consejo del Poder Ciudadano, CPC, y los concejales sandinistas. “Ahora van a lanzar a la calle a una buena cantidad de empleados, eso es seguro”, denunció.



“No hay tal escoba”, dice Gradys. “De hecho lo que va a pasar es que nuestro personal de confianza se hará cargo de las instalaciones, y naturalmente se va a remover al personal, porque así funcionan estos casos”, respondió.