Institucionalizan feria del cacao en Río San Juan

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN



La celebración anual de la Feria del Cacao de la Reserva de Biosfera Río San Juan quedó institucionalizada en su primera realización efectuada en San Carlos, donde se unieron productores cacaoteros, instituciones del Estado y organismos no gubernamentales para promover su cultivo y, a la vez, emprender una campaña contra la moniliasis, que es la plaga más dañina.



Durante dos días, en la plaza del malecón de San Carlos, estuvo en exposición y venta el cacao y sus derivados, entre los que degustaron riquísimos chocolates y muchos conocieron y obtuvieron mazorcas de cacao híbrido u orgánico, así como las varitas con múltiples yemas, listas para la siembra. Vinos, miel y caramelos de cacao se agotaron en la feria.



Suficiente literatura alrededor de ese cultivo y otros propios del Trópico Húmedo fueron expuestos en los stands, visitados por los interesados en el cultivo y sus productos.



Entre los expositores destacó Fundar, UNAG, el Ipade, Amigos de la Tierra-España, los productores cacaoteros de la Reserva Natural de Punta Gorda, de El Castillo, San Juan de Nicaragua, el Centro Tecnológico El Recreo y el Sector Público Agropecuario Rural, SPAR, que aglutina a las instituciones del Estado.



Roberto Araquistain, viceministro del Marena, y Luis Osorio, asesor del Magfor, inauguraron y clausuraron la feria que, según sus organizadores, fue todo un éxito. Un foro científico realizado el primer día fue la significativa actividad para el intercambio de experiencias para llevar al terreno las mejores técnicas de las plantaciones cacaoteras.





Ejemplo de gestión ambiental

Araquistain destacó el trabajo tesonero que desarrollan en esta zona, igual que en el Atlántico Sur, siendo un ejemplo “de lo que es y debe ser la gestión ambiental, al estar trabajando por un ambiente sano”.



Señaló que ese esfuerzo está dirigido a conservar la flora y la fauna, y encaminado a resolver el mal uso de la tierra y la pobreza.



A su juicio, los productores cacaoteros con el apoyo institucional y de organismos amigos “están haciendo agricultura ecológica”.



El alcalde de El Castillo, Francisco Díaz, dijo que el cultivo del cacao es una nueva alternativa en el departamento de Río San Juan que genera ingresos y protege al medio ambiente. “Ya no tendremos que quemar la tierra para sembrar maíz o frijoles, la fecundidad del futuro es el cacao para las áreas protegidas como la Reserva Indio Maíz, que tenemos en nuestro territorio”, indicó.



Por su parte, Blanca Olivia Martínez dijo que uniendo voluntades, las instituciones que integran el SPAR han trabajado para promover el cultivo del cacao, porque es “amigable con el medio ambiente y rentable por el buen precio que ofrecen en el mercado”.



Mencionó como logros la identificación de todos los actores, un mapa de localización, la integración del sector público y agropecuario y organismos no gubernamentales que desarrollan programas de apoyo en el departamento.