Jueces amenazan con recrudecer protesta

Los miembros de la Asociación de Jueces y Magistrados de la región segoviana, quienes desde el viernes de la semana pasada mantienen un paro de dos horas en demanda para que la Corte Suprema de Justicia elabore la normativa de la Ley de Carrera Judicial, amenazaron con impulsar acciones más fuertes si el alto tribunal no les escucha en sus demandas.



La magistrada del Tribunal Regional de Apelaciones de las Segovias, con sede en esta ciudad, Maribel Mena, señaló que han unido esfuerzos con los demás trabajadores del Poder Judicial porque las demandas son comunes.



Magistrados “alargan” asunto

Por un lado, los trabajadores de base del Poder Judicial exigen que se les respete el Convenio Colectivo que suscribieron los magistrados de este Poder del Estado y la Asociación de Jueces, que se mande a publicar la normativa de carrera judicial para que se les garantice estabilidad laboral y que los nombramientos o demociones sean de conformidad con los procedimientos legales ya establecidos.



En meses recientes, recordó Mena, suspendieron una serie de protestas porque los magistrados prometieron que la normativa la dictarían el 31 de enero, pero no cumplieron. “Todo fue una falsedad”, reclamó la magistrada, quien a la vez es tesorera de la asociación.



Indicó Mena que los magistrados de la CSJ siguen “dando largas al asunto”. Resaltó que los jueces y magistrados han consensuado con todos los trabajadores de base para mantener la protesta. “El paro seguirá y vamos a recrudecerlo con otras acciones”, amenazó.



“La normativa no sólo nos beneficia a nosotros, sino a la población que busca justicia”.





“Hasta el final”



Con la puesta en vigencia de la normativa, los jueces y magistrados que ingresen al sistema judicial deberán cumplir con su trabajo, sólo comprometidos con las leyes, la Constitución Política y con su pueblo, alegó.



Explicó que la protesta concluirá hasta que se cumpla con todas y cada una las normas que establece la Ley de Carrera Judicial. Pidió a la población y a los abogados litigantes su solidaridad y respaldo, para que la lucha tenga mayores éxitos y que las afectaciones por las protestas sean mínimas.



“Solicito que nos comprendan, porque estas acciones no sólo son para beneficiar a determinados trabajadores, son para beneficio de todo el sistema de justicia”, finalizó.