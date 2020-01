Positivo encuentro trinacional por el Golfo de Fonseca

Miembros de organismos no gubernamentales, de la cancillería de Honduras, del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, de las alcaldías de El Viejo y Puerto Morazán, y pescadores artesanales de Honduras, Nicaragua y El Salvador, participaron en el encuentro trinacional de la sociedad civil del Golfo de Fonseca.



La reunión fue auspiciada por Amigos por la Tierra, así como por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, la Junta de Galicia y Luchadores Integrados al Desarrollo de la Región, Lider.



La Asociación Civil Trinacional del Golfo de Fonseca, Actrigolfo, fue formada en septiembre de 1994 en Jícaro Galán, Honduras, por diversas organizaciones no gubernamentales, que se comprometieron al rescate de los recursos naturales y al desarrollo económico social de los habitantes de esa región compartida por los tres países.





Declaratoria Managua, un gran paso

Al concluir el encuentro el 7 y 8 de febrero en la ciudad de El Viejo, Chinandega, Rubén Quintanilla, de la ONG Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y Desarrollo Económico, dijo a EL NUEVO DIARIO que la declaratoria de Managua firmada el 4 de octubre de 2007 por los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador, en la cual se proclama al Golfo de Fonseca “Zona de Paz, Seguridad y Desarrollo Sostenible”, ha fortalecido diversas acciones encaminadas a evitar el deterioro de de los recursos naturales.



“Hemos sostenido varios encuentros y en este último reafirmamos nuestra voluntad de incentivar la pesca, la comercialización de hortalizas, miel de abeja, turismo, entre otros rubros”, expresó Quintanilla.



Los participantes en el cónclave establecieron un plan de trabajo para los próximos seis meses, el cual será presentado el 14 de marzo en el marco de la Declaratoria de Managua, que estipula la ejecución de programas y proyectos conjuntos que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y poblaciones; el aprovechamiento justo y solidario de los recursos naturales, el turismo, fortalecimiento de los gobiernos locales, la pesca artesanal, la acuicultura, entre otros.





No sólo la pesca

Por su parte, Alcides Rodríguez, miembro de la ONG Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca, ubicada en San Lorenzo, Honduras, expresó que existen 150 comarcas catrachas alrededor del Golfo de Fonseca, con casi medio millón de habitantes que subsisten de la pesca y la agricultura.



Además, hay empresas de camarón y productoras de biodisel cuyo impacto ambiental será analizado por Actrigolfo, que es un referente local para la incidencia regional en pro de la defensa de las poblaciones y ecosistemas del Golfo de Fonseca.



“Tenemos que trabajar en el comanejo integrado para el desarrollo sostenible en esa región marítima, y establecer ambiente social con las comunidades ribereñas”, propuso Antonio Ramos, miembro de la Federación Nicaragüense de la Pesca.