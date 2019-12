Denuncian que les usurpan representación de sukawala

LAS MINAS

Modesto Frank Wilson y Cristian Bucardo López, ambos indígenas mayangnas (hijos del sol) denuncian que en la Región Autónoma del Atlántico Norte les usurpan la dirigencia sumu kalpakna Wahaini Lani (organización nacional de las comunidades sumu–mayangnas de Nicaragua, sukawala).



Los denunciantes señalan a Aurelia Patterson Fenlys, y a allegados de ella, de apropiarse de manera ilegal de la representación de sukawala, tribuna que utiliza para fines políticos y económicos personales.



Revelan que la organización política regional Yatama, que controla el gobierno regional, la respalda en todo, al punto que es su delegada en Rosita, donde el cargo es simbólico porque es infuncional, pero no así el salario.



Afirman que la señora Patterson “no tiene autoridad legal ni moral” para demandar al gobierno cargos relevantes, “porque es para provecho personal, ya que no le consulta a nadie sobre ello y supuestamente exige un considerable porcentaje del salario del designado”.



¿Ayuda no llega a comunidades?

También la desautorizan para hablar en nombre de las comunidades sumu–mayangnas, establecer acuerdos con los gobiernos locales, regional y nacional, así como para pedir ayudas, porque aparte de no representar a nadie, lo que hasta ahora ha conseguido en nombre de las comunidades no llega a éstas, denuncian.



En una carta dirigida el 18 de enero de 2008 al coronel Ramón Arnesto Soza, Director del Sinapred nacional, le hacen saber que Aurelia Patterson reclamó y gestionó varias toneladas de alimentación donada para cientos de comunitarios, considerados afectados por la tragedia causada por “Félix”.



Sin embargo, esa ayuda entregada en sus manos, aseguran que la ocupa para campañas políticas y para manipular a un reducido grupo que la acompaña, del que se dice no representan a nadie, y en consecuencia lo donado termina vendiéndose en las pulperías.



La carta fue enviada por Modesto Frank, Presidente de sukawala; Maribel Davis, Vicepresidente; Rosa Kittler, Presidente de mujeres mayangnas; Noé Colleman, Presidente de Matunback, y Tomasa Gómez, de la directiva de mujeres indígenas mayangnas.



Aclaran que desde el ocho de diciembre de 2007, representantes de los nueve territorios que conforman la nación mayangna en Nicaragua, eligieron a su junta directiva en la V asamblea general constitutiva de la organización indígena, celebrada en Mukuswas, municipio de Bonanza. En esta actividad eligieron a Modesto Frank como su presidente. Bucardo, el otro denunciante, resultó electo como primer vocal.



¿Yatama detrás de protesta?

La semana pasada, Aurelia Patterson, junto a líderes comunitarios, entre ellos, Juan Makienze Green, Milius Judith, Devor Gómez Escobar y Ambrosio López Martínez, dirigió una protesta primero de forma pacífica, y luego pusieron tres tranques en la entrada a Rosita, en demanda al presidente Daniel Ortega por incumplimiento de acuerdos políticos y sociales.



Demandaron la efectiva demarcación y titulación de propiedades comunales; derecho a aprovechar a través de la comercialización la madera caída a causa del huracán “Félix”; ayuda en láminas de zinc y materiales de construcción para 737 familias; solicitan 25 motosierras; rehabilitación de unos veinte kilómetros de carretera; construcción de oficinas de sukawala; asignación de 40 becas universitarias; regular la participación de los Consejos del poder Ciudadano en las comunidades indígenas por confrontarse con sus líderes naturales.



También demandaron la participación de la etnia mayangna en las instituciones del Estado en los municipios Rosita y Bonanza, así mismo piden la integración de un sumu-mayangna en el gabinete de gobierno para su representación.



Frank reveló que detrás de estas demandas está la organización política Yatama, representada por Brooklin Rivera, y de la misma manera señala a madereros por el interés en la madera caída.



Asegura que el bosque en las comunidades indígenas mayangnas en Rosita no sufrió ningún daño, y denuncia que se quiere aprovechar el desastre para seguir explotando el recurso forestal de forma irracional.



Piden al presidente Ortega tener cuidado con quienes usurpan la representación de sukawala, y le piden respetar la voluntad soberana de la población mayangna, aceptando a las autoridades legalmente electas por sus nueve territorios indígenas el ocho de diciembre de 2007. La misma petición se la hacen al gobierno central y al Consejo Regional en el Atlántico Norte y a los gobiernos municipales de la región.