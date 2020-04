Capacitan sobre participación y derechos

Recientemente en la ciudad de Masaya la Procuraduría de los Derechos Humanos impartió un taller sobre participación ciudadana y derechos constitucionales, dirigido a entidades públicas que se encargan de velar por la seguridad de la población, como la Policía Nacional, la alcaldía, el Ministerio de Gobernación y Comités Comunales.



El subcomisionado Ramón Lewis, segundo jefe de la Policía de Masaya, dijo a El NUEVO DIARIO que esta iniciativa nace a raíz de la necesidad de interrelacionar esfuerzos entre las autoridades locales, así como de fortalecer sus conocimientos para brindar una labor con mayor eficiencia a los ciudadanos.



“El punto es trabajar directamente y de forma coordinada no sólo con las entidades públicas, sino también con los líderes comunales, de comarcas y municipios de todo el departamento. Es necesario que en este proyecto se involucren todos y todas, para que al final tenga éxito”, indicó Lewis.



Comités de lucha

contra delincuencia

Lewis también destacó que ellos tienen ya diferentes formas de realizar este trabajo (de brindar seguridad a la población), y una de éstas es trabajar de cerca con los representantes de los Comités de Lucha contra el Delito, que lo conforman líderes de cada barrio, con el objetivo de ver qué problemas aquejan a la población, y combatirlos.



Asimismo, Leonel Flores, delegado del Ministerio de Gobernación, Migob-Masaya, manifestó que quien estará regulando el accionar de la Policía y otras entidades, con respecto a la aplicación de las leyes y el respeto a los derechos ciudadanos, será la Procuraduría de los Derechos Humanos, “que se encargará de impartir los talleres de información y además de visitar las instalaciones de la Policía, para no sólo velar por los derechos de los pobladores, sino también de los reos”.



Por su parte, el reverendo Sixto Ulloa, Procurador Especial de Participación Ciudadana, manifestó que el propósito de su institución, de acuerdo a las nuevas políticas del nuevo gobierno, es actualizar a las entidades antes mencionadas sobre los derechos tanto de los ciudadanos como de los reos, así como incluirlas de forma global en una lucha contra la delincuencia y la violencia, “para bajar los índices”.



Aumenta violencia

“Se sabe que recientemente en Masaya se ha desatado la violencia en ciertos focos, que están resultando peligrosos para la ciudadanía, así que esto vendrá a reforzar la seguridad que existe, pero que no pueden abarcar todos los lugares”, finalizó. Este encuentro se efectuó esta semana en la sala de conferencia del Ministerio de Salud, cuyos representantes también fueron participes del taller impartido.