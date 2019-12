Ejército y Policía contra delincuencia en Nueva Segovia

JALAPA

Fuerzas combinadas del Ejército de Nicaragua (EN) y de la Policía Nacional finalizaron esta semana un sorpresivo operativo militar en este municipio, con la finalidad de disuadir la actividad delictiva, que en el mes de enero “golpeó” a un fuerte comerciante de abarrotes en pleno centro de la ciudad.



El comisionado Héctor Zelaya Zelaya, jefe policial en Nueva Segovia, informó que en total se desplegó en sigilosos movimientos y retenes una infantería compuesta de 110 uniformados: 67 de la Policía y 43 del Ejército. Un total de 27 comarcas fronterizas fueron patrulladas, donde confrontaron diferentes elementos sospechosos de actividad delictuosa.



En este orden, Zelaya indicó que requisaron cuatro viviendas sospechosas de ser expendios de drogas; una resultó positiva con 19 gramos de marihuana, lo que implicó a una señora de 50 años y a su hija de 25. En la lejana comarca Zacateras detuvieron a otro individuo que poseía tres gramos de la misma clase de droga.



En Buena Vista se incautó un rifle Savage calibre 22, serie 360439, porque su poseedor no presentó licencia de portación. En una finca de la zona ocuparon hasta tres camisas color camufle.



Operativo tipo rastrillo

En la populosa comarca Teotecacinte, los gendarmes botaron un bidón de “chicha bruja”, porque su dueña no está autorizada a expender licor; en otro ocuparon 22 latas de cerveza.



En los retenes se detuvo un camión con una carga ilegal de madera en rollo, el que fue remitido al Instituto Nacional Forestal (Inafor).



El operativo tipo rastrillo revisó fincas ganaderas y cafetaleras, así como otros centros económicos, para verificar su legalidad. El jefe policial también dijo que centraron los patrullajes en los “pasos ciegos” con la república de Honduras, por donde suponen hay actividad de contrabando y tráfico de migrantes ilegales.



Por su parte, el teniente coronel Horacio Ortiz, del Primer Comando del EN, dijo que en el departamento de Nueva Segovia no operan bandas del crimen organizado.



Combate a delincuencia es coordinado con hondureños

Agregó que las dos instituciones castrenses realizarán más operaciones de patrullaje en las zonas recónditas del departamento y que pertenecen a municipios que colindan con la frontera hondureña.



Además de Jalapa, mencionó a Murra y Wiwilí, de este último sospechan sirve de corredor y refrescamiento de bandas que cruzan hacia Honduras y viceversa, hacia los departamentos de Matagalpa y Jinotega.



Las dos instituciones militares nicaragüenses valoraron de positivas las comunicaciones y coordinaciones con sus homólogas de Honduras, que apuntan a coadyuvar a la seguridad ciudadana en las poblaciones interfronterizas. Las relaciones se enmarcan en el hermanamiento binacional de los departamentos de El Paraíso y Nueva Segovia.



Ortiz reveló que hace pocos días, los dos ejércitos realizaron patrullajes paralelos sobre toda la frontera, cada quien en su lado, y en el intercambio de información no detectaron ninguna amenaza grave.