Comisión analiza problema de aguas residuales

La muerte de quince reses en la finca Tepetate y los constantes reclamos de los pobladores de los barrios Villa Esperanza y “María Elena Sunsín”, ubicados en uno de los extremos del municipio de Granada, tienen en la mira de varias instituciones del gobierno a la zona franca Atlantic Aparel, S.A.



Según los pobladores, en varias ocasiones han manifestado al Ministerio de Salud el insoportable hedor de las aguas que provienen de la zona franca. “Vienen a llevar muestras de agua para hacerles exámenes, pero siempre nos responden que el agua está bien, lo cual no es cierto”, aseguró Ana Rosa González.



Por su parte, Ada Luz Estrada, del “María Elena Sunsín”, reforzó que la semana pasada un perro cayó en el cauce por donde corre el agua, y a los días murió. “Si eso le pasó al animal, imaginate lo que le puede pasar a un niño”, expresó asustada.





Gerente asegura que están invirtiendo

Al respecto, Ángel López, Gerente de Mantenimiento de Atlantic Aparel, manifestó que están haciendo inversiones en equipos técnicos que les ayuden a conocer el estado real del agua, pero que hasta el momento todo está correcto.



“Estamos hablando de una empresa que utiliza químicos, obviamente los desechos deben de tener alguna de estas características”, dijo el Gerente, refiriéndose al color verdusco del agua y al olor desagradable expuesto por los pobladores. Aunque mantuvo que el hedor no es tan fuerte como se comenta.



Además, dijo que “acabamos de invertir 15 mil dólares en el laboratorio, tenemos equipos de jarras, medidores de oxígeno disuelto, turbidímetro y un grupo de especialistas que trabajan para cumplir con los reglamentos de ley”, dijo López.





Analizarán el agua

Durante un recorrido por la propiedad donde murieron las reses, los delegados del Marena, Magfor, Inafor, Enacal, Minsa y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Granada (Acugra), acordaron hacer el análisis al agua, enfocado principalmente en la búsqueda de metales pesados, como el zinc, el hierro y el cromo, entre otros elementos.



Sin embargo, uno de los expertos manifestó que de no comprobarse la presencia de ningún metal, se proseguirá a hacer el análisis de la brucelosis, principal causa de abortos en el ganado bovino, cuyos resultados se esperan en los próximos diez días.



Otro de los problemas señalados por los pobladores es una posible filtración de las aguas residuales al lago Cocibolca, tomando en cuenta que entre el destino final de estas aguas --en la propiedad de Pedro Mejía–- y el Cocibolca, solamente hay un pequeño margen de distancia.